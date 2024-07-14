TMW: "Sondaggio dell'Hellas Verona per Nzola, si potrebbe lavorare sulla base di un prestito"

Nelle ultime ore c'è stato un sondaggio da parte dell'Hellas per Nzola. Se la Fiorentina aprisse a una trattativa si parlerà di un prestito

Il Verona valuta Mbala Nzola, il centravanti angolano ex Spezia era stato già corteggiato dall'Hellas nella passata annata salvo poi approdare alla Fiorentina dove ha vissuto una stagione deludente. Attualmente si tratta solo di un sondaggio, ma se il club toscano dovesse dare il via libera alla trattativa si potrebbe probabilmente avviare l'operazione sulla base di un prestito, considerando che l'attaccante angolano ha un contratto in scadenza nel 2027. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com

Gazzetta: "Thorstvedt ha confessato ai suoi amici di essere vicino alla Fiorentina"

https://www.labaroviola.com/gazzetta-thorstvedt-ha-svelato-ai-suoi-amici-di-essere-ad-un-passo-dalla-fiorentina-a-8-milioni-si-puo-chiudere/260649/