Gazzetta: “Thorstvedt ha svelato ai suoi amici di essere ad un passo dalla Fiorentina. A 8 milioni si può chiudere”
Ogni giorno può essere quello buono per la chiusura
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2024 09:39
Thorstvedt si avvicina a grandi passi verso la Fiorentina. Il centrocampista del Sassuolo avrebbe rivelato ai suoi amici più stretti di essere a un passo dalla squadra di Raffaele Palladino. Manca l'accordo con Carnevali, ma ogni giorno può essere quello giusto. A 8 milioni si potrebbe chiudere, con i bonus che diventano decisivi in trattative del genere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
LEGGI ANCHE, LOCATELLI IL SOGNO
https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-locatelli-il-sogno-di-prade-la-fiorentina-spinge-per-il-prestito-ostacolo-ingaggio/260638/