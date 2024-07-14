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Corriere Fiorentino: “Locatelli il sogno di Pradé, la Fiorentina spinge per il prestito. Ostacolo ingaggio”

Locatelli-Fiorentina è un affare complicatissimo. I motivi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2024 09:29
Corriere Fiorentino: “Locatelli il sogno di Pradé, la Fiorentina spinge per il prestito. Ostacolo ingaggio” -
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Adesso, l'obiettivo è completare il centrocampo il primo possibile con due giocatori capaci di fare la differenza, due titolari insomma. Il sogno viola ha una nome e un cognome: Manuel Locatelli. Un affare complicatissimo, è giusto dirlo. Il centrocampista della Juventus, dopo l'arrivo di Douglas Luiz e Khéphren Thuram troverà pochissimo spazio in rosa e la Fiorentina ha già fatto qualche telefonata all'agente e alla società per capire la fattibilità dell'operazione. La strada è in salita, perché la Fiorentina potrebbe arrivare a Locatelli soltanto in prestito e lo stipendio del giocatori, pari a 3 milioni, è un ostacolo davvero arduo da superare. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

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