Dal Brasile annunciano: “Fiorentina interessata a Richard Rios, centrocampista del Palmeiras”

Il prossimo anno il centrocampo viola subirà una vera e propria rivoluzione. Secondo quanto riporta Egool.com, il centrocampista del Palmeiras, Richard Rios, sarebbe finito nel mirino di molteplici club europei, tra cui spiccherebbe anche la Fiorentina. Il colombiano è legato al club alviverde fino al 31 dicembre 2026, ma non ha alcuna necessità di vendere. Il centrocampista potrà partire solo se gli acquirenti sarebbero disposti a versare una clausola da 30 milioni. Richard Rios, classe 2000 (23 anni) è un centrocampista centrale, ma che può giocare anche come mediano o trequartista. Per lui soltanto 1 gol ed 1 assist in 25 presenze, collezionandone 5 anche con la nazionale colombiana.

