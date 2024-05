Lo Monaco: “Lo scudetto dei conti vale tanto per una società, conta come quello del campo”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l’ex direttore sportivo del Catania Lo Monaco che ha parlato della situazione in casa Fiorentina: “Palladino è perfetto per proseguire il lavoro di Italiano sia come personalità che per idee di gioco, anche Goretti è un ottimo profilo per continuare a crescere. La Fiorentina è una squadra sana perché fa quadrare il bilancio, non è da sottovalutare questo perché anche il campionato dei conti è importante per una società. La Fiorentina cambierà molto, ma questo è un grande stimolo, è un bellissimo lavoro da fare, questo sarà il futuro, adesso c’è mercoledì e bisogna vincere la coppa. La vittoria servirebbe tanto per essere ancora più competitivi”.