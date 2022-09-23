Lo Monaco: "Mourinho si arrabbiò ma lui è un asino per il lavoro sul campo, grande motivatore"

Lo Monaco si è raccontato a Passione Fiorentina ed è tornato a parlare anche del suo giudizio su Josè Mourinho

Ospite a Passione Fiorentina su Twitch, il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato anche di alcuni uomini che lui ha conosciuto da molto vicino, come Sinisa Mihajlovic, le sue parole:

"Quando ho preso Mihajlovic era una scommessa, prima della pausa natalizia, perdemmo contro il Livorno in maniera fortuita, alla cena di Natale disse che avremmo vinto a Torino alla ripresa del campionato, ebbe ragione perchè dopo la sosta vincemmo contro la Juventus in trasferta. Ha fatto meno in carriera di quanto ci si aspettava? No, io penso che un allenatore per essere completo deve avere tante qualità, tempo fa scoppiò una polemica con Mourinho perchè io dissi che per me Mourinho, ed è una mia convinzione, da un punto di vista di lavoro in campo è un asino. Lui è un motivatore, ha capacità di levare il tappo della testa dei giocatori, su quello è il numero uno. Ma poi c'è il lavoro in campo, l'allenatore ha delle qualità in cui eccelli e che magari in altri dove magari hai delle mancanze"

LE PAROLE DI ITALIANO

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