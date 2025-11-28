Lo Monaco duro: “Dzeko rinunci allo stipendio, se vuole fare un bel gesto. Presi giocatori assuefatti alla sconfitta”

L’ex direttore di Palermo e Catania, tra le tante, Pietro Lo Monaco, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola per commentare l’ennesimo risultato negativo della Fiorentina: “Ad un certo momento ho cambiato canale perché non ce la facevo più a vedere la partita per il nervoso. Fa rabbia vedere certi giocatori avulsi dal gioco come Gudmundsson, inutili e ‘imbrocchiti’.

Sono stati presi giocatori assuefatti alla sconfitta, il modo di costruire la squadra è stato sbagliato tanto per i giocatori quanto per le loro caratteristiche morali. Vedo calciatori che non reggono le pressioni e se la fanno addosso, ma adesso bisogna salvare una stagione che diventa tremenda”.

Sulle parole di Dzeko: “Non bisogna far polemica, ma se vuole fare un bel gesto, rinunci allo stipendio mensile. Parlare e poi a andare ad incassare è troppo facile. La società ha sbagliato a puntarci avendo già Kean e avendo preso anche Piccoli”.

Su un possibile cambio modulo: “Si potrebbe fare, ma il gol subito ieri dalla Fiorentina è colpa di un solo giocatore a cui avrei staccato la testa, ovvero Gudmundsson, che si perde Gacinovic, anche se bisognerebbe capire chi lo ha mandato lì, dato che non è abituato a marcare, e da ciò si coglie quanto sia pressapochista la Fiorentina”.