28 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:50

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lo Monaco duro: “Dzeko rinunci allo stipendio, se vuole fare un bel gesto. Presi giocatori assuefatti alla sconfitta”

News

Redazione

28 Novembre · 17:02

Aggiornamento: 28 Novembre 2025 · 17:02

Il dirigente sportivo ha rivolto parole pesanti nei confronti della Fiorentina, sia come società che come squadra in campo

L’ex direttore di Palermo e Catania, tra le tante, Pietro Lo Monaco, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola per commentare l’ennesimo risultato negativo della Fiorentina“Ad un certo momento ho cambiato canale perché non ce la facevo più a vedere la partita per il nervoso. Fa rabbia vedere certi giocatori avulsi dal gioco come Gudmundsson, inutili e ‘imbrocchiti’.

Sono stati presi giocatori assuefatti alla sconfitta, il modo di costruire la squadra è stato sbagliato tanto per i giocatori quanto per le loro caratteristiche morali. Vedo calciatori che non reggono le pressioni e se la fanno addosso, ma adesso bisogna salvare una stagione che diventa tremenda”.

Sulle parole di Dzeko: “Non bisogna far polemica, ma se vuole fare un bel gesto, rinunci allo stipendio mensile. Parlare e poi a andare ad incassare è troppo facile. La società ha sbagliato a puntarci avendo già Kean e avendo preso anche Piccoli”.

Su un possibile cambio modulo: “Si potrebbe fare, ma il gol subito ieri dalla Fiorentina è colpa di un solo giocatore a cui avrei staccato la testa, ovvero Gudmundsson, che si perde Gacinovic, anche se bisognerebbe capire chi lo ha mandato lì, dato che non è abituato a marcare, e da ciò si coglie quanto sia pressapochista la Fiorentina”.

