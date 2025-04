Lo Monaco: “Il vento non si può trattenere. Difficile tenere Kean. La Fiorentina è la più intrigante”

Il dirigente sportivo Lo Monaco ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola sulla situazione della Fiorentina: “Bisogna credere nelle qualità di un allenatore, se criticate Palladino e al suo posto viene un altro fa miracoli? Bisogna sostenere un allenatore e credere nel progetto.”

Quanto conta la componente manageriale?

“Conta, ma non si può inventare, non si può andare a parlare con un allenatore se non lo si è fatto, per questo va sostenuto quando scivola e rimesso a terra quando partono i voli pindarici.”

Incontro Kean-Commisso?

“Non vorrei essere impietoso, ma il vento non si può trattenere. Questo ragazzo avrà importanti pressioni e non so se l’entourage saprà consigliarlo bene. Aldilà del volere di Commisso, quando un giocatore vale un euro e te ne offrono 2 va venduto. Non sarà facile tenerlo. L’importante è rimpiazzarlo bene.”

Vincere può essere d’aiuto?

“Vincere la Conference da entusiasmo e indica la retta via. Vedo un valore importante nei giocatori e nel centro sportivo. La Fiorentina è la squadra più intrigante.”