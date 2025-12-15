15 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:01

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lo Monaco: “Ci sono ancora 69 punti: i calciatori hanno il dovere di salvare la Fiorentina”

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Lo Monaco: “Ci sono ancora 69 punti: i calciatori hanno il dovere di salvare la Fiorentina”

Redazione

15 Dicembre · 18:20

Aggiornamento: 15 Dicembre 2025 · 18:20

TAG:

ACF Fiorentinalo monaco

Condividi:

di

Il dirigente sportivo ha analizzato il momento viola, dicendo che tocca ai calciatori dare tutto per salvare la Fiorentina

Ai microfoni di RadioFirenzeViola ha parlato il dirigente di lungo corso Pietro Lo Monaco per commentare il disastro della Fiorentina“Ora è troppo facile sparare sulla Fiorentina, è come sparare sulla croce rossa. È assodato che la situazione è grave, serve stringersi tutti assieme e venirne fuori cercando di stimolare i calciatori, sono loro il problema numero uno, sono loro che devono far rimanere appesa la Fiorentina ad un minimo di speranza. Se non si riesce è difficilissimo”.

Sul gol preso all’ultimo: “Ieri è stata la Curva a spingere la palla dell’uno a uno, ma sul secondo gol manca l’applicazione di principi difensivi basilari, se non li hai devi tornare a scuola per impararli. Non puoi concedere il cross in scivolata, queste sono cose che fanno parte del vissuto di un difensore. Appena gli avversari accelerano sembra che la Fiorentina non ce la faccia”.

Su Vanoli: “Il momento negativo sta investendo tutti i settori tar cui il suo. C’è un vuoto societario, e tutto questo confluisce nella posizione della Fiorentina in classifica, ma ci sono ancora 69 punti a disposizione e in Serie A basta un filotto per guardare i giocatori da un’altra ottica. I giocatori devono gettare sangue ogni giorno in allenamento, hanno il dovere di salvare la Fiorentina. Devono avere il cuore, lo stesso che gli consente di ritirare l’assegno a fine mese”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio