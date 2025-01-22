Lo Monaco: "Kean non può andare alle sfilate il giorno prima di una partita"

Il dirigente sportivo, tra le altre del Catania e del Palermo, ha commentato la situazione in casa viola dopo la crisi

A Radio Bruno è intervenuto il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco che ha commentato i temi più caldi del mondo viola: "La Fiorentina vive in un momento critico perché sennò non fai 2 punti in 6 gare, però sono sicuro che uscirà bene da questa difficoltà perché la società sa programmare a differenza del Torino, ultimo avversario della squadra in campionato. Palladino ha i meriti per le vittorie che ha fatto, ma dimostra tanta gioventù visto che Colpani ora deve stare in panchina dato che sta facendo male e non ci devi continuare a puntare. Non è in forma, non deve giocare, lo tieni in panchina e lo proteggi. A parte questi errori, Palladino deve continuare ad essere l'allenatore viola, deve crescere ma ha talento. Per esempio, deve essere duro con certi giocatori tipo Kean che era a fare le sfilate prima delle partite. Questi sono sbagli frutto dell'inesperienza ma su questi giocatori devi starci addosso e non vanificare il lavoro svolto."

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