Lo Monaco sicuro: “Jovic gran talento. Se ritrova condizione e stimoli, sarà un bel vedere”

Il direttore Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare del nuovo acquisto della Fiorentina, Luka Jovic. Ecco le sue parole: “Al Real ha trovato disco rosso ma là non è facile per nessuno. Ha gran talento, forse ha trovato la squadra ideale, con l’allenatore ideale e la struttura di gioco ideale: ha tutte le condizioni per riprendersi il discorso interrotto col Real. Sostituto di Vlahovic? È stato ceduto in un momento in cui non era facile trovare un sostituto. Se Jovic ritrova condizione e stimoli, è un bel vedere”