Lo Monaco: “Viola senza identità. Troppa indifferenza verso la maglia, la squadra pensa solo ai soldi”

Il noto dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto a Radio Bruno durante il Pentasport: “Quest’anno la Fiorentina non ha mai avuto un’identità, Vanoli ha improvvisamente deciso di tornare alla difesa a 3, schierando un giocatore non nelle condizioni di giocare. Ieri sera la Fiorentina ha trasformato Davis in un fenomeno: i difensori viola gli si aggrappavano addosso pur di fermarlo. Ma stiamo scherzando? Mancano amor proprio e voglia di lottare per qualcosa. Evidentemente ci sono delle lacune al momento incolmabili”.

Aggiunge: “Non riesco a capire come sia stato possibile far esordire Rugani ieri: la sua condizione fisica non era stata valutata in settimana? Adesso l’unica cosa che conta per la Fiorentina è la salvezza.

Conclude: I giocatori non devono pensare solo a sé stessi. Ciò che colpisce è la mancanza di amore verso la società: la stessa società che li paga sta attraversando una delle stagioni più difficili della sua storia, e loro restano impassibili. Vorrei vedere se restano impassibili anche quando arriva il bonifico“.