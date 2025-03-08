Lo Monaco: "Napoli? Partita difficile contro la Fiorentina, più di quella con l'Inter. Deve stare attento"

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, dove ha parlato del match in cui gli uomini di Antonio Conte affronteranno la Fiorentina. Queste le sue dich...

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, dove ha parlato del match in cui gli uomini di Antonio Conte affronteranno la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tuttonapoli.net:

"Il Napoli? Penso sia più difficile la partita che verrà di quella contro l’Inter di sabato scorso. Con la capolista le motivazioni si caricano da sole. Il Napoli ha sfoderato una grande prestazione, e forse avrebbe meritato di vincere. La partita contro la Fiorentina è piena di insidie.

Napoli poco carico contro il Como? Ha giocato un grande primo tempo, poi incredibilmente ha mollato nella ripresa. È un errore che gli azzurri non devono più fare, a partire dalla sfida contro la Fiorentina. Non si può pagare dazio ancora una volta. Raspadori-Lukaku contro la Fiorentina? Adesso il 3-5-2 è un modulo che sfrutta al meglio le risorse che ci sono. Oggi non ci sono gli uomini per fare il 4-3-3. Conte deve trovare soluzioni con i giocatori che ha a disposizione."