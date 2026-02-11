11 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:52

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lo Monaco: “Paratici non deve sostituire Vanoli, ma aiutare la squadra a combattere fino alla fine”

News

Lo Monaco: “Paratici non deve sostituire Vanoli, ma aiutare la squadra a combattere fino alla fine”

Redazione

11 Febbraio · 16:52

Aggiornamento: 11 Febbraio 2026 · 16:52

TAG:

#Fiorentinalo monacoParaticiVanoli

Condividi:

di

Le dichiarazioni del direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, sulla situazione in casa Fiorentina dopo l'arrivo di Paratici

Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto Radio FirenzeViola: Paratici non deve andare in panchina con Vanoli. L’allenatore non deve vedere ombre, deve avere le personalità per poter gestire la situazione. Le analisi e le correzioni si fanno dopo. La domenica la squadra deve sentire solo una persona. A Firenze non si fa altro che parlare di Paratici, eppure non ha mai vinto solo lui in prima persona.

“Solo una cosa che ho sentito è stata detta giusta, cioè che bisogna giocare con la mentalità dell’ultima della classe, che deve guardare partita per partita e giocarsela minuto per minuto per salvarsi all’ultima giornata. Bisogna inculcare nei giocatori l’anima guerriera, perché non ce l’hanno”.

Aggiunge: Bisognerebbe avere il sangue agli occhi, far scoppiare il pallone, invece è una squadra senza anima. Il compito di chi la guida è di inculcargli l’anima dentro altrimenti il rischio è serio. Bisognerebbe fargli fare il lavaggio del cervello dalla mattina dalla sera. Gli ostacoli vanno creati ad arte per essere superati altrimenti c’è appiattimento. I giocatori devono capire che si deve andare a fare la guerra, non una passeggiata.

Conclude: “Il problema è la cultura. In Italia si allevano giocatori avariati, che non sanno cosa vuol dire sofferenza, sacrificio, stringere i denti e quando ci si trovano davanti, vanno in difficoltà”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio