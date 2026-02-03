Lo Monaco duro: “Comuzzo ha qualità difensive scarse. Rugani? Non cambia la difesa”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo di lungo corso, ha parlato a RadioFirenzeViola: “Dal mercato della Fiorentina ma anche da quello delle altre si vede che quello di gennaio è un mercato di riparazione. Ora serve lottare punto per punto in modo da salvare la stagione, sennò sarà una stagione che ci si ricorderà per sempre. Bisogna mettere davanti il bene della Fiorentina, senza a discutere se questo o quell’altro sia buono, perché la Fiorentina si deve salvare”.

Sulla difesa: “Ci sarà un motivo se Rugani non ha giocato con continuità negli ultimi due-tre anni. Non è un toccasana, ma un difensore discreto che non cambia la difesa della Fiorentina. Comuzzo è un difensore fisico che si impegna, ma ha limiti tecnici e ha qualità difensive scarse, non conosce i principi della difesa. La Fiorentina deve abbassare la squadra per migliorare in attacco, sarebbe un atto di equilibrio, non di resa”.