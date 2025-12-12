Lo Monaco: "Situazione gravissima. Servono compattezza e carattere, i giocatori tirino fuori tutto"
Il direttore sportivo, Lo Monaco, analizza la situazione in casa Fiorentina dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev
Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, ha rilasciato un'intervista a TMW sul momento della Fiorentina: "Deve ritrovare nei calciatori una forza morale. Devono ragionare come squadra e giocare per la pagnotta, questa è la cosa più importane. Fare processi oggi non serve. La situazione è questa e per uscirne fuori servono i calciatori. Ad inizio anno nessuno tra gli addetti ai lavori avrebbe immaginato una situazione del genere. I risultati non vengono, le chiacchiere sono tante. Perdi una, poi un'altra. E non ne esci più. Questi calciatori hanno dimostrato di non avere forza morale. Guardate quante partite vengono recuperati e addirittura superati".
Aggiunge: "Si spera che la vittoria di ieri possa servire. È un inizio per ritrovare la giusta compattezza. Non sarà una partita a cambiare le sorti. Oggi come oggi la situazione non è semplice. L'unica squadra che dopo un certo numero non aveva una vittoria ed è riuscita a salvarci è il Cagliari di Nicola. La Fiorentina deve darsi una mossa. E ripeto, la mossa devono darsela i calciatori".