Lo Monaco e Pistocchi ospiti a Passione Fiorentina questa sera in diretta dalle 21 su Twitch

Appuntamento del giovedi con Passione Fiorentina con Terzo Tempo Viola, questa sera ospiti Pietro Lo Monaco e Maurizio Pistocchi

Questa sera dalle 21 in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina ci saranno due grandi ospiti, vale a dire Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo di Udinese e Catania di cui è stato grande artefice dei successi, e anche Maurizio Pistocchi, giornalista e opinionista senza peli sulla lingua. Appuntamento dalle 21 con Terzo Tempo Viola, in ogni tutti i giovedi alle 21

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AGUSTIN ALVAREZ PARLA DELLA FIORENTINA

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