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Lo Monaco e Pistocchi ospiti a Passione Fiorentina questa sera in diretta dalle 21 su Twitch

Appuntamento del giovedi con Passione Fiorentina con Terzo Tempo Viola, questa sera ospiti Pietro Lo Monaco e Maurizio Pistocchi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2022 18:53
Lo Monaco e Pistocchi ospiti a Passione Fiorentina questa sera in diretta dalle 21 su Twitch -
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Questa sera dalle 21 in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina ci saranno due grandi ospiti, vale a dire Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo di Udinese e Catania di cui è stato grande artefice dei successi, e anche Maurizio Pistocchi, giornalista e opinionista senza peli sulla lingua. Appuntamento dalle 21 con Terzo Tempo Viola, in ogni tutti i giovedi alle 21

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