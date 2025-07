Lo Monaco: “Alla Fiorentina servirebbe un De Rossi ora, Kessiè non ha quelle caratteristiche

L’esperto dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola per dire la sua sul mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Con la permanenza di Kean la Fiorentina avrà un bomber. Moise è tornato a livelli importanti grazie alla Fiorentina e ai tifosi. Fa piacere che il giocatore abbia fatto prevalere altre ragioni davanti ai soldi, oggi n sono tutti ‘drogati’. Mi pare che la Fiorentina stia nascendo bene, ora però bisogna sfoltire un po’.”

Su Fazzini: “Mi intriga. Fazzini è una mezz’ala che, solo per esigenze, è finita sulla trequarti. Lui è capace di costruire, interdire e creare spazi. Con un Fagioli in crescita e Mandragora sarebbe un valore aggiunto”

Ancora sul centrocampo: “Serve un centrocampista basso, fisico e che dia sicurezza: un Amrabat più tecnico; uno alla De Rossi con cattiveria e qualità.”

Su Kessie: “Per fare il centrale devi avere certe caratteristiche tattiche e di disponibilità al sacrificio. Kessiè gioca in verticale e ama spingersi in avanti, e per fare ciò servono certe caratteristiche, altrimenti si fa fatica.”