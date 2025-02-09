Inter-Fiorentina probabili: Inzaghi recupera il fedelissimo Acerbi, per Palladino dubbio Gudmundsson
Il tecnico viola tentato a riconfermare Parisi alto a sinistra dopo l'ottima gara di giovedì. Fagioli dal primo minuto, Zaniolo in panchina
INTER
Dumfries è squalificato, qualche problema anche per Dimarco che non si è allenato col gruppo (non ha smaltito l'influenza), mentre Correa, che ha fatto piu di metà allenamento con la squadra, potrebbe andare verso la convocazione
Dovrebbe partire dal 1' Francesco Acerbi, dopo un'assenza per infortunio di due mesi e mezzo
Inzaghi a centrocampo punta su Barella, titolare al posto di Frattesi
FIORENTINA
Palladino avrà a disposizione i nuovi acquisti che giovedì, per motivi regolamentari, non potevano giocare, ma non avrà lo squalificato Comuzzo
Ballottaggio Parisi/Gudmundsson. Dovesse giocare l'islandese Beltran sarebbe spostato sulla sinistra
L'allenatore della Fiorentina è pronto a lanciare Fagioli dal primo minuto
Tra i convocati anche Ndour e Zaniolo. Non ci saranno invece Pablo Marì e Adli
INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi
FIORENTINA (4-2-3-1) la probabile formazione: De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Parisi; Kean. All. Palladino
Lo riporta sport.sky.it
Varriale tuona: “La tutela del brand porterà la Juventus in Champions anche se non lo merita”
https://www.labaroviola.com/varriale-tuona-la-tutela-del-brand-portera-la-juventus-in-champions-anche-se-non-lo-merita/288312/