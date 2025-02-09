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Inter-Fiorentina probabili: Inzaghi recupera il fedelissimo Acerbi, per Palladino dubbio Gudmundsson

Il tecnico viola tentato a riconfermare Parisi alto a sinistra dopo l'ottima gara di giovedì. Fagioli dal primo minuto, Zaniolo in panchina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2025 22:23
Inter-Fiorentina probabili: Inzaghi recupera il fedelissimo Acerbi, per Palladino dubbio Gudmundsson -
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INTER

Dumfries è squalificato, qualche problema anche per Dimarco che non si è allenato col gruppo (non ha smaltito l'influenza), mentre Correa, che ha fatto piu di metà allenamento con la squadra, potrebbe andare verso la convocazione

Dovrebbe partire dal 1' Francesco Acerbi, dopo un'assenza per infortunio di due mesi e mezzo

Inzaghi a centrocampo punta su Barella, titolare al posto di Frattesi

FIORENTINA

Palladino avrà a disposizione i nuovi acquisti che giovedì, per motivi regolamentari, non potevano giocare, ma non avrà lo squalificato Comuzzo

Ballottaggio Parisi/Gudmundsson. Dovesse giocare l'islandese Beltran sarebbe spostato sulla sinistra

L'allenatore della Fiorentina è pronto a lanciare Fagioli dal primo minuto

Tra i convocati anche Ndour e Zaniolo. Non ci saranno invece Pablo Marì e Adli

INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1) la probabile formazione: De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Parisi; Kean. All. Palladino

Lo riporta sport.sky.it

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