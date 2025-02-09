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Varriale tuona: "La tutela del brand porterà la Juventus in Champions anche se non lo merita"

Il noto gionalista ha espresso la sua opinione relativa alla futura corsa Champions che vedrà anche la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2025 21:20
Varriale tuona: "La tutela del brand porterà la Juventus in Champions anche se non lo merita" -
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Su X, il noto giornalista Enrico Varriale ha parlato della probabile corsa Champions con attenzione relativa al 4 posto che potrebbe coinvolgere anche la Fiorentina di Palladino: "Fiorentina, Lazio e Bologna giocano meglio della Juventus ma ora sta cominciando a soffiare un venticello chiamato tutela del brand, per cui sarà dura per queste squadre tenere dietro la Juventus, come abbiamo visto a Como. La sensazione è che Baroni, Italiano e Palladino debbano overperformare per arrivare al piazzamento Champions."

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