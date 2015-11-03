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Notizie Varriale Fiorentina

La Rai licenzia Enrico Varriale per giusta causa dopo le ultime vicende giudiziarie

02 ottobre 2025 15:45

Varriale tuona: "La tutela del brand porterà la Juventus in Champions anche se non lo merita"

09 febbraio 2025 21:20

Varriale esalta la Fiorentina: "A Napoli si è rivisto il gioco di Spalletti, ma lo gioca la viola"

09 ottobre 2023 11:00

Anche Enrico Varriale indignato: "Decisioni arbitrali di Sozza tutte a senso unico a favore del Milan"

14 novembre 2022 20:51

Varriale: "Sul primo rigore andava verificata la posizione di Rabiot. Il secondo non esiste"

02 febbraio 2020 18:52

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