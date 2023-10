Varriale esalta la Fiorentina: “A Napoli si è rivisto il gioco di Spalletti, ma lo gioca la viola”

Su X (l’ex Twitter) il vice direttore di Rai Sport e tifoso del Napoli, Enrico Varriale, ha commentato la vittoria della Fiorentina in trasferta a Napoli contro il Napoli: “Al Maradona si rivede il calcio di Spalletti ma lo gioca la Fiorentina non il Napoli. Lezione tattica a Garcia di Italiano che mette in campo una squadra perfetta orchestrata da un grande Bonaventura”.

GARCIA RISCHIA L’ESONERO IL PRESIDENTE DEL NAPOLI E’ FURIOSO