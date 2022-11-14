Anche Enrico Varriale indignato: "Decisioni arbitrali di Sozza tutte a senso unico a favore del Milan"

Enrico Varriale ha commentato la vittoria del Milan contro la Fiorentina grazie all'arbitraggio di Sozza

L'ex giornalista della Rai, Enrico Varriale, ha commentato cosi l'arbitraggio di Sozza in Milan-Fiorentina che ha fortemente penalizzato la squadra viola, parole forti e netti:

E meno male che Sozza è considerato il più bravo tra i giovani arbitri. Stasera nelle valutazioni dubbie, tutte scelte a senso unico, con VAR silente. Errori che non incidono solo nella corsa scudetto. Ad esempio la Fiorentina in gare contro Inter e Milano è stata tanto penalizzata

LA MOVIOLA DI MILAN-FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-racconta-verita-e-sbugiarda-sozza-ce-il-rigore-su-ikone-da-annullare-gol-milan/192440/