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Anche Enrico Varriale indignato: "Decisioni arbitrali di Sozza tutte a senso unico a favore del Milan"

Enrico Varriale ha commentato la vittoria del Milan contro la Fiorentina grazie all'arbitraggio di Sozza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2022 20:51
Anche Enrico Varriale indignato: "Decisioni arbitrali di Sozza tutte a senso unico a favore del Milan" -
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Anche Enrico Varriale indignato: "Decisioni arbitrali di Sozza tutte a senso unico a favore del Milan"

L'ex giornalista della Rai, Enrico Varriale, ha commentato cosi l'arbitraggio di Sozza in Milan-Fiorentina che ha fortemente penalizzato la squadra viola, parole forti e netti:

E meno male che Sozza è considerato il più bravo tra i giovani arbitri. Stasera nelle valutazioni dubbie, tutte scelte a senso unico, con VAR silente. Errori che non incidono solo nella corsa scudetto. Ad esempio la Fiorentina in gare contro Inter e Milano è stata tanto penalizzata

LA MOVIOLA DI MILAN-FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-racconta-verita-e-sbugiarda-sozza-ce-il-rigore-su-ikone-da-annullare-gol-milan/192440/

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