Impallomeni: “Gudmundsson ideale per la Fiorentina, ma la richiesta del Genoa ora è troppo alta”

A parlare a TMW Radio è Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore. Tanti i temi affrontati tra cui la vicenda Gudmundsson e il recente arrivo di Belotti. Di seguito le sue parole.

Gudmundsson e le recenti richieste dal Genoa:

“Vorrei capire che fine farà. Mi sembra difficile si possa sbloccare la trattativa Fiorentina-Genoa, si parla di 35 milioni per un giocatore sì forte ma mi sembrano tanti. E’ un profilo che servirebbe alla Fiorentina e non solo, è stato una sorpresa e non so cosa farà Commisso. Di sicuro può far comodo alla Fiorentina, visto che la lotta Champions è in atto”.

Belotti alla Fiorentina come lo vede?

“Trova l’attaccante giusto, è uno che si impegna molto, lega il gioco della squadra. Non attende solo il pallone, se sta bene fisicamente riesce a tradurre il gioco che si sviluppa sulle fasce. Può finalizzare quel gioco che finora gli attaccanti viola non hanno fatto. Può fare quello che non ha fatto Nzola, perchè Beltran ha un ruolo diverso”.

Cosa non ha funzionato alla Roma?

“Se avesse segnato quel gol a Budapest sarebbe cambiata la storia, la sua e della Roma. Secondo me è arrivato alla Roma senza preparazione, fermo, ha avuto delle difficoltà, poi nel momento in cui ha avuto la libertà e la sicurezza di essere l’unico attaccante della Roma abbiamo rivisto quello di Torino. A inizio stagione è stato così, poi ha subìto l’arrivo di Lukaku”.

