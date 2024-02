TMW annuncia: “Affare Gudmundsson in salita ma la Fiorentina insiste, serve la spinta di Commisso”

Continua la spasmodica ricerca della Fiorentina, a caccia di un volto nuovo per l’attacco da consegnare a mister Italiano prima che la sessione invernale di trasferimenti per l’Italia si concluda, con il triplice fischio ideale che sarà dato questa sera alle ore 20:00. Da lì in avanti, facendo eccezione solo per quei giocatori svincolati prima della data della conclusione per i quali ci sarà invece tempo fino a marzo per trovarsi una nuova sistemazione. L’obiettivo numero uno per la società gigliata ha un nome e un cognome ben precisi, quelli di Albert Gudmundsson (26 anni), vero e proprio mattatore del Genoa in questa prima parte di campionato e pallino del tecnico gigliato Italiano, che lo ha indicato alla sua dirigenza come il rinforzo ideale per provare a raggiungere gli obiettivi rimasti a disposizione. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore sulle pagine web di TMW, il pressing della Fiorentina continua ma riuscire a superare il muro eretto dal Genoa a protezione dell’islandese non sarà per nulla semplice. I rossoblù non si sono mai discostati realmente dalle cifre indicate nelle giornate scorse: 30 milioni di euro la richiesta, modellabile casomai con l’inserimento di qualche bonus ma sempre partendo da una base di almeno 25. Con il tempo che stringe e la deadline che si avvicina, l’operazione si sta mettendo in salita e per riuscire a chiuderla serve un impulso concreto, magari proveniente direttamente dal proprietario Rocco Commisso. Affare in salita, ma ancora l’ultima parola non è detta. Lo scrive Tuttomercatoweb

