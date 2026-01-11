11 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:39

Ceccarini rivela: "La Roma è intenzionata ad offrire 10 milioni di euro per Fortini"

Ceccarini rivela: “La Roma è intenzionata ad offrire 10 milioni di euro per Fortini”

Redazione

11 Gennaio · 17:41

Aggiornamento: 11 Gennaio 2026 · 17:41

calcio mercatoFiorentinaFortiniRoma

L’indiscrezione di mercato lanciata da Niccolò Ceccarini e l’interesse concreto dei giallorossi per il giovane talento viola

La Roma mette nel mirino Fortini. Secondo un’indiscrezione di mercato rilanciata su X dal giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini, il club giallorosso sarebbe pronto a farsi avanti con decisione per il talento viola.

L’idea della Roma sarebbe quella di presentare un’offerta per assicurarsi il giocatore intorno ai 10 milioni di euro, segnale concreto dell’interesse nei confronti del calciatore.

 

