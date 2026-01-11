Ceccarini rivela: “La Roma è intenzionata ad offrire 10 milioni di euro per Fortini”

La Roma mette nel mirino Fortini. Secondo un’indiscrezione di mercato rilanciata su X dal giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini, il club giallorosso sarebbe pronto a farsi avanti con decisione per il talento viola.
L’idea della Roma sarebbe quella di presentare un’offerta per assicurarsi il giocatore intorno ai 10 milioni di euro, segnale concreto dell’interesse nei confronti del calciatore.
#Roma per #Fortini i giallorossi intenzionati ad offrire sui 10 milioni di euro
— Niccolò Ceccarini (@NickCecca) January 11, 2026