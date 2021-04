Quanto si sono rivalutati i giocatori della Fiorentina, e quanti invece hanno perso valore? KMPG ha la risposta

In vista del prossimo mercato estivo, KMPG Football Benchmark ha stilato un analisi su quali giocatori hanno avuto il maggior aumento di valore, e quali invece hanno perso più valore nello stesso periodo della serie A.

Ecco l’elenco che riguarda la rosa della Fiorentina:

I Rivalutati

Bonaventura: +87% (da 2.3 mln a 4.3 mln di valutazione) Vlahovic: +86% (da 11.2 mln a 20.9 mln) Caceres: +68% (da 0.4 mln a 0.7 mln) Amrabat: +57% (da 16.1 mln a 25.4 mln) Dragowski: +49% (da 11.2 mln a 16.7 mln) Milenkovic: +24% (da 26.2 mln a 32.6 mln) Terracciano: +16% (da 1.2 mln a 1.4 mln) Venuti: +14% (da 2.9 mln a 3.3 mln) Castrovilli: +10% (da 20.4 mln a 22.5 mln) Sottil: +90% (da 5 mln a 9.5 mln) Duncan: +4% (da 8.8 mln a 9.1 mln)

Gli Svalutati

Eysseric: -42% (da 2.7 mln a 1.6 mln di valutazione) Pezzella: -39% (da 13.2 a 8 mln) Malcuit: -39% (da 6.2 a 3.8) Barreca: -37% (da 3.8 a 2.4) Pulgar: -27% (da 18.6 a 13.5) Ribery: -27% (da 1.8 a 1.3) Callejon: -26% (da 7.5 a 5.5) Kouamè: -16% (da 19.3 a 16.2) Igor: -15% (da 9.4 a 8) Biraghi: -14% (da 9.5 a 8.2) Benassi: -44% (da 7.5 a 4.2)

Da prendere in considerazione anche i giocatori in prestito, come ad esempio Sottil il cui valore è praticamente raddoppiato. Male invece alcuni degli ultimi innesti invernali, come Malcuit.

Occhio quindi all’ipotetico gruzzoletto per il prossimo mercato, sperando di ripartire da un progetto dalle alte aspirazioni.

Francesco Pistola

