I 60 milioni di Chiesa arriveranno nel 2022 ma la Fiorentina può già usarli. La spiegazione

I 60 milioni di Chiesa si possono già investire. Sono a bilancio come attivo circolante

Parecchi tifosi hanno storto il naso sapendo della cessione di Chiesa, in primis per il modo come è arrivata (agli ultimissimi giorni di mercato), ed in secundis per i soli 2 milioni di quest’anno per il prestito, vincolato ad alcuni bonus facilmente raggiungibili.

Ma la realtà è ben diversa, i 60 milioni della cessione sono già a bilancio come attivo circolante.

Ma andiamo per gradi. Nel grafico qui di seguito sono elencate le cifre ripartite anno per anno.