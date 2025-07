Dopo l’arrivo di Gennaro Borrelli, il Cagliari non si ferma per quanto riguarda l’attacco. È vicino l’arrivo di Sebastiano Esposito dall’Inter per 7 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita.

L’attaccante classe 2002 nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Empoli, con cui ha realizzato 10 gol nelle 37 presenze complessive.

Lo riporta gianlucadimarzio.com