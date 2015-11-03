Notizie Sebastiano Esposito Fiorentina

Esposito: "Quest'estate c'è stato qualcosa con la Fiorentina, poi non si è concretizzato, sono felice dove sono"
24 gennaio 2026 21:12
Sfuma Sebastiano Esposito per la Fiorentina. Pedullà: "Intesa con il Cagliari a 4 milioni e 50% su futura rivendita"
10 agosto 2025 09:42
Sfuma Esposito per la Fiorentina. Sky Sport: "Parma in chiusura, affare da 4 milioni e 50% su futura rivendita"
06 agosto 2025 12:48
Giuffredi, procuratore Seba Esposito: "Fiorentina era vicina al giocatore, poi tutto si è fermato. Andrà altrove"
23 luglio 2025 16:42
Pedullà: "Nessuna offerta per Beltran. Esposito? Fiorentina riflette. Si cerca una prima punta"
22 luglio 2025 16:15
Corriere dello Sport scrive: "Sfuma Sebastiano Esposito al Cagliari. L'attaccante non è la priorità per Pisacane"
17 luglio 2025 16:38
Nazione: “Esposito-Fiorentina in stand-by, c’è l’accordo con l’Inter. Ma quanto aspetterà Sebastiano?”
16 luglio 2025 08:58
Marotta prende tempo per Sebastiano Esposito: "Tanti club su di lui? Vediamo, è presto"
15 luglio 2025 16:49
Tuttosport: "Fiorentina e Cagliari in pole per Esposito. Entro la fine della prossima settimana la decisione"
13 luglio 2025 12:48
Pedullà chiarisce: "La Fiorentina vuol tenere Dodò, per meno di 35 milioni poi non lo cederebbe"
11 luglio 2025 23:22
Di Marzio rivela: "Sebastiano Esposito vicino alla firma con il Cagliari, all'Inter 7 milioni"
10 luglio 2025 22:47
Pedullà su Esposito: "Fiorentina ha le carte in mano ma il Cagliari ha contattato l'Inter. Con 6 milioni si prende"
08 luglio 2025 16:19
Pedullà: "Sebastiano Esposito, sorpasso Cagliari: pressing sull’Inter per chiudere a 6 milioni"
07 luglio 2025 23:39
Valcareggi: "Pioli viene perché ama Firenze, il progetto della Fiorentina non è così intrigante per un allenatore"
07 luglio 2025 14:45
Pedullà: "Esposito nome concreto, a 5-6 milioni è un affare e verrebbe volentieri alla Fiorentina"
04 luglio 2025 19:04
Caputo promuove i nuovi: "Fazzini ha qualità immensa, Viti difensore affidabile ma ha bisogno di fiducia"
04 luglio 2025 17:34
Galbiati: "Se devo scegliere tra Esposito e Beltran, dico che il primo è nettamente più forte"
03 luglio 2025 15:27
Bucchioni: "Mandragora è in scadenza, se arriva un'offerta giusta, può essere ceduto"
03 luglio 2025 14:43
Nazione rivela: “La Fiorentina vuole Sebastiano Esposito per 7 milioni più bonus. Trattativa non ancora nel vivo”
03 luglio 2025 09:07
Corriere dello Sport: "Fiorentina in pressing su Esposito, l'Inter è pronta a cederlo a titolo definitivo per 12 milioni"
03 luglio 2025 08:51
Antognoni su Fazzini: "È una mezz'ala o trequartista. Uno dei migliori giovani in Italia nel suo ruolo"
02 luglio 2025 20:17
Pedullà annuncia: "Sebastiano Esposito resta obiettivo della Fiorentina. Sondaggi di Parma e Cagliari"
02 luglio 2025 19:57
Bucchioni: "A Empoli è da tanto che mi parlano bene di Fazzini, può diventare il nuovo Reijnders"
01 luglio 2025 13:59
Viviano su Sebastiano Esposito: "Spero vada alla Fiorentina, deve fare il salto per diventare un grande calciatore"
29 giugno 2025 14:39
Gazzetta: “Inter disposta a cedere Sebastiano Esposito per circa 10 milioni. C’è la Fiorentina”
29 giugno 2025 09:10
Pedullà conferma: "Sebastiano Esposito lascerà l'Inter, la Fiorentina studia l'operazione"
27 giugno 2025 00:13
Lo Monaco: "Kean via? Dzeko non basta. Seba Esposito più forte di Pio e con migliore prospettiva"
26 giugno 2025 23:17
TMW annuncia: "La Fiorentina potrebbe sfidare la Lazio nella corsa a Payero dell'Udinese"
26 giugno 2025 14:46
Corriere dello Sport: "Alla Fiorentina piace Sebastiano Esposito. L'Inter chiede minimo 12 milioni"
26 giugno 2025 10:33
Gazzetta svela: “In caso di addio di Kean, Fiorentina su Piccoli e Sebastiano Esposito”
26 giugno 2025 08:32
Corriere dello Sport: "In caso di addio di Gudmundsson, pronto Sebastiano Esposito"
24 giugno 2025 09:02
Pedullà: "Previsti nuovi contatti tra Inter e Fiorentina per Sebastiano Esposito ad 1 anno dalla scadenza"
23 giugno 2025 10:30
Pedullà: "Fabbian, Bennacer, Asslani e Traoré nomi senza riscontro, la Fiorentina vuole Seba Esposito"
21 giugno 2025 23:22
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