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Notizie Sebastiano Esposito Fiorentina

Esposito: "Quest'estate c'è stato qualcosa con la Fiorentina, poi non si è concretizzato, sono felice dove sono"

24 gennaio 2026 21:12

Sfuma Sebastiano Esposito per la Fiorentina. Pedullà: "Intesa con il Cagliari a 4 milioni e 50% su futura rivendita"

10 agosto 2025 09:42

Sfuma Esposito per la Fiorentina. Sky Sport: "Parma in chiusura, affare da 4 milioni e 50% su futura rivendita"

06 agosto 2025 12:48

Giuffredi, procuratore Seba Esposito: "Fiorentina era vicina al giocatore, poi tutto si è fermato. Andrà altrove"

23 luglio 2025 16:42

Pedullà: "Nessuna offerta per Beltran. Esposito? Fiorentina riflette. Si cerca una prima punta"

22 luglio 2025 16:15

Corriere dello Sport scrive: "Sfuma Sebastiano Esposito al Cagliari. L'attaccante non è la priorità per Pisacane"

17 luglio 2025 16:38

Nazione: “Esposito-Fiorentina in stand-by, c’è l’accordo con l’Inter. Ma quanto aspetterà Sebastiano?”

16 luglio 2025 08:58

Marotta prende tempo per Sebastiano Esposito: "Tanti club su di lui? Vediamo, è presto"

15 luglio 2025 16:49

Tuttosport: "Fiorentina e Cagliari in pole per Esposito. Entro la fine della prossima settimana la decisione"

13 luglio 2025 12:48

Pedullà chiarisce: "La Fiorentina vuol tenere Dodò, per meno di 35 milioni poi non lo cederebbe"

11 luglio 2025 23:22

Di Marzio rivela: "Sebastiano Esposito vicino alla firma con il Cagliari, all'Inter 7 milioni"

10 luglio 2025 22:47

Pedullà su Esposito: "Fiorentina ha le carte in mano ma il Cagliari ha contattato l'Inter. Con 6 milioni si prende"

08 luglio 2025 16:19

Pedullà: "Sebastiano Esposito, sorpasso Cagliari: pressing sull’Inter per chiudere a 6 milioni"

07 luglio 2025 23:39

Valcareggi: "Pioli viene perché ama Firenze, il progetto della Fiorentina non è così intrigante per un allenatore"

07 luglio 2025 14:45

Pedullà: "Esposito nome concreto, a 5-6 milioni è un affare e verrebbe volentieri alla Fiorentina"

04 luglio 2025 19:04

Caputo promuove i nuovi: "Fazzini ha qualità immensa, Viti difensore affidabile ma ha bisogno di fiducia"

04 luglio 2025 17:34

Galbiati: "Se devo scegliere tra Esposito e Beltran, dico che il primo è nettamente più forte"

03 luglio 2025 15:27

Bucchioni: "Mandragora è in scadenza, se arriva un'offerta giusta, può essere ceduto"

03 luglio 2025 14:43

Nazione rivela: “La Fiorentina vuole Sebastiano Esposito per 7 milioni più bonus. Trattativa non ancora nel vivo”

03 luglio 2025 09:07

Corriere dello Sport: "Fiorentina in pressing su Esposito, l'Inter è pronta a cederlo a titolo definitivo per 12 milioni"

03 luglio 2025 08:51

Antognoni su Fazzini: "È una mezz'ala o trequartista. Uno dei migliori giovani in Italia nel suo ruolo"

02 luglio 2025 20:17

Pedullà annuncia: "Sebastiano Esposito resta obiettivo della Fiorentina. Sondaggi di Parma e Cagliari"

02 luglio 2025 19:57

Bucchioni: "A Empoli è da tanto che mi parlano bene di Fazzini, può diventare il nuovo Reijnders"

01 luglio 2025 13:59

Viviano su Sebastiano Esposito: "Spero vada alla Fiorentina, deve fare il salto per diventare un grande calciatore"

29 giugno 2025 14:39

Gazzetta: “Inter disposta a cedere Sebastiano Esposito per circa 10 milioni. C’è la Fiorentina”

29 giugno 2025 09:10

Pedullà conferma: "Sebastiano Esposito lascerà l'Inter, la Fiorentina studia l'operazione"

27 giugno 2025 00:13

Lo Monaco: "Kean via? Dzeko non basta. Seba Esposito più forte di Pio e con migliore prospettiva"

26 giugno 2025 23:17

TMW annuncia: "La Fiorentina potrebbe sfidare la Lazio nella corsa a Payero dell'Udinese"

26 giugno 2025 14:46

Corriere dello Sport: "Alla Fiorentina piace Sebastiano Esposito. L'Inter chiede minimo 12 milioni"

26 giugno 2025 10:33

Gazzetta svela: “In caso di addio di Kean, Fiorentina su Piccoli e Sebastiano Esposito”

26 giugno 2025 08:32

Corriere dello Sport: "In caso di addio di Gudmundsson, pronto Sebastiano Esposito"

24 giugno 2025 09:02

Pedullà: "Previsti nuovi contatti tra Inter e Fiorentina per Sebastiano Esposito ad 1 anno dalla scadenza"

23 giugno 2025 10:30

Pedullà: "Fabbian, Bennacer, Asslani e Traoré nomi senza riscontro, la Fiorentina vuole Seba Esposito"

21 giugno 2025 23:22

Pedullà: "Non solo il Parma, c'è anche la Fiorentina su Sebastiano Esposito. A prescindere da Kean"

20 giugno 2025 15:40

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