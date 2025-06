I nomi non mancano. Piace Tino Anjorin, classe 2001 che è legato all’Empoli da un contratto valido fino al giugno del 2027 con opzione per l’anno successivo. I viola potrebbero fare leva sui buoni rapporti che hanno maturato, negli anni, con il club di Fabrizio Corsi. Altro profilo è quello di Sebastiano Esposito, seconda punta dell’Inter il cui contratto scadrà il prossimo anno. L’Inter si siederebbe a un tavolo per almeno 12 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.