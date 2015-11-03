Notizie Esposito Fiorentina

Di Marzio: "Il Cagliari ha fissato le visite mediche per Sebastiano Esposito, affare in chiusura"
10 agosto 2025 12:36
Sfuma Sebastiano Esposito per la Fiorentina. Pedullà: "Intesa con il Cagliari a 4 milioni e 50% su futura rivendita"
10 agosto 2025 09:42
Sfuma Esposito per la Fiorentina. Sky Sport: "Parma in chiusura, affare da 4 milioni e 50% su futura rivendita"
06 agosto 2025 12:48
Pedullà: "Contatti diretti tra Inter e Cagliari per Esposito, operazione in prestito con obbligo a 7 milioni"
29 luglio 2025 12:24
Pedullà: "Kessie è stato offerto ma devono cambiare le condizioni, a Parisi verrà rinnovato il contratto"
25 luglio 2025 15:12
Pedullà: “La Fiorentina ha messo in stand-by Sebastiano Esposito. Finito nel mirino di Ajax e Udinese”
25 luglio 2025 08:35
Corriere Fiorentino: “Alla Fiorentina piacciono Sebastiano Esposito e Volpato. Due opzioni interessanti”
23 luglio 2025 08:38
TMW: "Esposito lascerà l'Inter in prestito con diritto di riscatto, ci sono 4 squadre tra cui la Fiorentina"
22 luglio 2025 11:43
Nazione: “Servono un paio di cessioni per sbloccare l’acquisto di Esposito”
20 luglio 2025 09:09
Nazione: "Pioli valuterà Beltran, se lo convincerà niente arrivo di Esposito alla Fiorentina"
17 luglio 2025 08:42
Di Marzio rivela: "Il Parma per l'attacco pensa a Sebastiano Esposito: avviati i contatti con l'Inter"
16 luglio 2025 22:58
Nazione: “Esposito-Fiorentina in stand-by, c’è l’accordo con l’Inter. Ma quanto aspetterà Sebastiano?”
16 luglio 2025 08:58
Corriere dello Sport: “Esposito? L’Inter può accettare meno di 10 milioni. Ma prima l'addio di Beltran"
15 luglio 2025 08:32
TMW: "Primi sondaggi del Sassuolo per Beltran. La sua cessione sbloccherebbe Sebastiano Esposito"
14 luglio 2025 19:04
Sky Sport, Cagliari più avanti della Fiorentina per Sebastiano Esposito: martedì la possibile chiusura
13 luglio 2025 15:30
Tuttosport: "Fiorentina e Cagliari in pole per Esposito. Entro la fine della prossima settimana la decisione"
13 luglio 2025 12:48
Corriere dello Sport: "La Fiorentina dovrà superare l'offerta del Cagliari da 7 milioni per prendere Esposito"
12 luglio 2025 08:41
Gazzetta: "La Fiorentina può chiudere a 6,5 milioni per Esposito ma deve uscire Beltran"
10 luglio 2025 08:48
TMW: "La Fiorentina al lavoro per un centrocampista top, intriga Larsson dell'Eintracht Francoforte"
09 luglio 2025 11:04
Corriere dello Sport: “La Fiorentina offre 6 milioni per Esposito, ne ballano 4 con l’Inter”
09 luglio 2025 10:52
Nazione: “La Fiorentina ha in pugno Esposito ma manca la cessione di Beltran che vuole conquistare Pioli”
09 luglio 2025 10:23
Gazzetta: “La Fiorentina vuole chiudere a 7 milioni bonus compresi per Esposito con l’Inter”
08 luglio 2025 08:44
Corriere dello Sport: “L’Inter chiede 10 milioni per Esposito, la Fiorentina ne offre 6. Serve rilanciare”
08 luglio 2025 08:14
Gazzetta: “L’Inter piomba su Dodò e monitora la situazione contrattuale. Intreccio di mercato con S. Esposito?”
07 luglio 2025 07:39
Galbiati: "Se Kean dovesse partire non basterebbero Dzeko ed Esposito. Beltran torni al River"
06 luglio 2025 16:31
Nazione: "La Fiorentina offre 6 milioni per Esposito, l'Inter ne chiede 8. Prima i viola devono sfoltire"
06 luglio 2025 11:48
Corriere dello Sport: “Esposito apre alla Fiorentina, i viola preparano l’offerta”
04 luglio 2025 08:13
Polverosi: "Beltran non è scarso ma a Firenze non ha dimostrato. Gud e Kean gli unici fenomeni viola"
03 luglio 2025 19:00
Sentite Corsi: "Fazzini e Viti due colpi potenzialmente da Champions, Esposito ha grandi colpi"
02 luglio 2025 11:24
Gazzetta: “Esposito sempre più vicino alla Fiorentina, presto l’offerta ufficiale. A 7 milioni si può chiudere”
02 luglio 2025 08:23
Nazione: "Sebastiano Esposito vicino alla Fiorentina. All'Inter 6-7 milioni più bonus"
01 luglio 2025 09:18
Gazzetta: “Inter disposta a cedere Sebastiano Esposito per circa 10 milioni. C’è la Fiorentina”
29 giugno 2025 09:10
Nazione: “Pradè vuole Sebastiano Esposito alla Fiorentina, affare da meno di 10 milioni. Via Beltran”
28 giugno 2025 08:56
Repubblica: "Fiorentina forte su Sebastiano Esposito: i viola lo vorrebbero in prestito con diritto"
27 giugno 2025 22:07
Sentite Ascari: “Riscatto di Gud? È il miglior acquisto fatto. Bravo Pradè ad avere le intuizioni giuste”
27 giugno 2025 18:56
Gazzetta insiste: "Fiorentina su Sebastiano Esposito ma l'Inter chiede 7-10 milioni"
27 giugno 2025 11:51
Corriere dello Sport: "Alla Fiorentina piace Sebastiano Esposito. L'Inter chiede minimo 12 milioni"
26 giugno 2025 10:33
Corriere dello Sport: "In caso di addio di Gudmundsson, pronto Sebastiano Esposito"
24 giugno 2025 09:02
Pedullà: "La Fiorentina vuole costruire una squadra italiana, la costola principale sarà azzurra quest'anno"
23 giugno 2025 19:01
"Kean non è in vendita, la società vuole far sul serio, ha alzato il monte ingaggi"
22 giugno 2025 00:09
Esposito manda una frecciatina ai viola: "I derby non si giocano, i derby si vincono. La Coppa Italia continua"
06 dicembre 2024 12:12
Esposito: "Non ci sorprendiamo di aver vinto, siamo stati migliori sul campo"
04 dicembre 2024 23:51
Corriere dello Sport: "Salvatore Esposito l'alternativa a Maxime Lopez, è in uscita dallo Spezia"
20 giugno 2023 09:01
TMW: Salvatore Esposito può lasciare lo Spezia, su di lui c'è la Fiorentina. Concorrenza Empoli
16 giugno 2023 22:17
Esposito: "Tutti pensano che in Svizzera sia facile, ma Cabral è andato alla Fiorenitina per 15 milioni"
04 giugno 2022 13:03
Esposito su Napoli Fiorentina: ''Molto penalizzante per Italiano l' assenza in regia di Torreira''
05 aprile 2022 17:30
Esposito rivela: "Ho detto a Biraghi di far battere i rigori a Cabral visto che lui ha sbagliato a Cagliari"
17 febbraio 2022 19:49
Esposito: "Con Batistuta nel 98/99' avremmo vinto tutto. Vlahovic meno decisivo di Osimhen"
11 ottobre 2021 14:49
Tuttosport, alla Fiorentina piace Esposito, può essere inserito nell’affare Chiesa all’Inter
12 giugno 2020 09:57
Esposito dell'Inter è sul taccuino della Fiorentina: può essere una delle pedine di scambio per Chiesa
11 giugno 2020 17:37
Repubblica, la Fiorentina prova a prendere Esposito: l'Inter potrebbe cederlo a titolo definitivo
04 giugno 2020 19:16
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