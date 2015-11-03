Labaro Viola

Notizie Esposito Fiorentina

Di Marzio: "Il Cagliari ha fissato le visite mediche per Sebastiano Esposito, affare in chiusura"

10 agosto 2025 12:36

Sfuma Sebastiano Esposito per la Fiorentina. Pedullà: "Intesa con il Cagliari a 4 milioni e 50% su futura rivendita"

10 agosto 2025 09:42

Sfuma Esposito per la Fiorentina. Sky Sport: "Parma in chiusura, affare da 4 milioni e 50% su futura rivendita"

06 agosto 2025 12:48

Pedullà: "Contatti diretti tra Inter e Cagliari per Esposito, operazione in prestito con obbligo a 7 milioni"

29 luglio 2025 12:24

Pedullà: "Kessie è stato offerto ma devono cambiare le condizioni, a Parisi verrà rinnovato il contratto"

25 luglio 2025 15:12

Pedullà: “La Fiorentina ha messo in stand-by Sebastiano Esposito. Finito nel mirino di Ajax e Udinese”

25 luglio 2025 08:35

Corriere Fiorentino: “Alla Fiorentina piacciono Sebastiano Esposito e Volpato. Due opzioni interessanti”

23 luglio 2025 08:38

TMW: "Esposito lascerà l'Inter in prestito con diritto di riscatto, ci sono 4 squadre tra cui la Fiorentina"

22 luglio 2025 11:43

Nazione: “Servono un paio di cessioni per sbloccare l’acquisto di Esposito”

20 luglio 2025 09:09

Nazione: "Pioli valuterà Beltran, se lo convincerà niente arrivo di Esposito alla Fiorentina"

17 luglio 2025 08:42

Di Marzio rivela: "Il Parma per l'attacco pensa a Sebastiano Esposito: avviati i contatti con l'Inter"

16 luglio 2025 22:58

Nazione: “Esposito-Fiorentina in stand-by, c’è l’accordo con l’Inter. Ma quanto aspetterà Sebastiano?”

16 luglio 2025 08:58

Corriere dello Sport: “Esposito? L’Inter può accettare meno di 10 milioni. Ma prima l'addio di Beltran"

15 luglio 2025 08:32

TMW: "Primi sondaggi del Sassuolo per Beltran. La sua cessione sbloccherebbe Sebastiano Esposito"

14 luglio 2025 19:04

Sky Sport, Cagliari più avanti della Fiorentina per Sebastiano Esposito: martedì la possibile chiusura

13 luglio 2025 15:30

Tuttosport: "Fiorentina e Cagliari in pole per Esposito. Entro la fine della prossima settimana la decisione"

13 luglio 2025 12:48

Corriere dello Sport: "La Fiorentina dovrà superare l'offerta del Cagliari da 7 milioni per prendere Esposito"

12 luglio 2025 08:41

Gazzetta: "La Fiorentina può chiudere a 6,5 milioni per Esposito ma deve uscire Beltran"

10 luglio 2025 08:48

TMW: "La Fiorentina al lavoro per un centrocampista top, intriga Larsson dell'Eintracht Francoforte"

09 luglio 2025 11:04

Corriere dello Sport: “La Fiorentina offre 6 milioni per Esposito, ne ballano 4 con l’Inter”

09 luglio 2025 10:52

Nazione: “La Fiorentina ha in pugno Esposito ma manca la cessione di Beltran che vuole conquistare Pioli”

09 luglio 2025 10:23

Gazzetta: “La Fiorentina vuole chiudere a 7 milioni bonus compresi per Esposito con l’Inter”

08 luglio 2025 08:44

Corriere dello Sport: “L’Inter chiede 10 milioni per Esposito, la Fiorentina ne offre 6. Serve rilanciare”

08 luglio 2025 08:14

Gazzetta: “L’Inter piomba su Dodò e monitora la situazione contrattuale. Intreccio di mercato con S. Esposito?”

07 luglio 2025 07:39

Galbiati: "Se Kean dovesse partire non basterebbero Dzeko ed Esposito. Beltran torni al River"

06 luglio 2025 16:31

Nazione: "La Fiorentina offre 6 milioni per Esposito, l'Inter ne chiede 8. Prima i viola devono sfoltire"

06 luglio 2025 11:48

Corriere dello Sport: “Esposito apre alla Fiorentina, i viola preparano l’offerta”

04 luglio 2025 08:13

Polverosi: "Beltran non è scarso ma a Firenze non ha dimostrato. Gud e Kean gli unici fenomeni viola"

03 luglio 2025 19:00

Sentite Corsi: "Fazzini e Viti due colpi potenzialmente da Champions, Esposito ha grandi colpi"

02 luglio 2025 11:24

Gazzetta: “Esposito sempre più vicino alla Fiorentina, presto l’offerta ufficiale. A 7 milioni si può chiudere”

02 luglio 2025 08:23

Nazione: "Sebastiano Esposito vicino alla Fiorentina. All'Inter 6-7 milioni più bonus"

01 luglio 2025 09:18

Gazzetta: “Inter disposta a cedere Sebastiano Esposito per circa 10 milioni. C’è la Fiorentina”

29 giugno 2025 09:10

Nazione: “Pradè vuole Sebastiano Esposito alla Fiorentina, affare da meno di 10 milioni. Via Beltran”

28 giugno 2025 08:56

Repubblica: "Fiorentina forte su Sebastiano Esposito: i viola lo vorrebbero in prestito con diritto"

27 giugno 2025 22:07

Sentite Ascari: “Riscatto di Gud? È il miglior acquisto fatto. Bravo Pradè ad avere le intuizioni giuste”

27 giugno 2025 18:56

Gazzetta insiste: "Fiorentina su Sebastiano Esposito ma l'Inter chiede 7-10 milioni"

27 giugno 2025 11:51

Corriere dello Sport: "Alla Fiorentina piace Sebastiano Esposito. L'Inter chiede minimo 12 milioni"

26 giugno 2025 10:33

Corriere dello Sport: "In caso di addio di Gudmundsson, pronto Sebastiano Esposito"

24 giugno 2025 09:02

Pedullà: "La Fiorentina vuole costruire una squadra italiana, la costola principale sarà azzurra quest'anno"

23 giugno 2025 19:01

"Kean non è in vendita, la società vuole far sul serio, ha alzato il monte ingaggi"

22 giugno 2025 00:09

Esposito manda una frecciatina ai viola: "I derby non si giocano, i derby si vincono. La Coppa Italia continua"

06 dicembre 2024 12:12

Esposito: "Non ci sorprendiamo di aver vinto, siamo stati migliori sul campo"

04 dicembre 2024 23:51

Corriere dello Sport: "Salvatore Esposito l'alternativa a Maxime Lopez, è in uscita dallo Spezia"

20 giugno 2023 09:01

TMW: Salvatore Esposito può lasciare lo Spezia, su di lui c'è la Fiorentina. Concorrenza Empoli

16 giugno 2023 22:17

Esposito: "Tutti pensano che in Svizzera sia facile, ma Cabral è andato alla Fiorenitina per 15 milioni"

04 giugno 2022 13:03

Esposito su Napoli Fiorentina: ''Molto penalizzante per Italiano l' assenza in regia di Torreira''

05 aprile 2022 17:30

Esposito rivela: "Ho detto a Biraghi di far battere i rigori a Cabral visto che lui ha sbagliato a Cagliari"

17 febbraio 2022 19:49

Esposito: "Con Batistuta nel 98/99' avremmo vinto tutto. Vlahovic meno decisivo di Osimhen"

11 ottobre 2021 14:49

Tuttosport, alla Fiorentina piace Esposito, può essere inserito nell’affare Chiesa all’Inter

12 giugno 2020 09:57

Esposito dell'Inter è sul taccuino della Fiorentina: può essere una delle pedine di scambio per Chiesa

11 giugno 2020 17:37

Repubblica, la Fiorentina prova a prendere Esposito: l'Inter potrebbe cederlo a titolo definitivo

04 giugno 2020 19:16

Asse Inter-Fiorentina. Non solo Chiesa, Dalbert e Nainggolan, si parla di Esposito e Gagliardini

09 aprile 2020 14:56

Archivio

Esplora l'archivio di Esposito

Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25
Sett. 49
Sett. 25 Sett. 24
Sett. 22 Sett. 14 Sett. 7
Sett. 41
Sett. 24 Sett. 23 Sett. 15