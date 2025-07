Sebastiano Esposito troverà un nuovo club in questa sessione di mercato. Nelle ultime ore ci sono stati sondaggi di Ajax e Udinese, non sappiamo se andranno avanti ma lo registriamo a titolo di cronaca. Per l’attaccante di proprietà dell’Inter ci sono sempre Cagliari e Fiorentina, ma abbiamo già spiegato come oggi la situazione viva una fase di stand-by. Lo scrive Alfredo Pedullà.