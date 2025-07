Nazione: “La Fiorentina offre 6 milioni per Esposito, l’Inter ne chiede 8. Prima i viola devono sfoltire”

Sta per iniziare una settimana cruciale in casa Fiorentina. Da lunedì, infatti, comincerà a prendere forma la nuova era viola: è atteso in città Stefano Pioli, pronto a formalizzare il suo ritorno sulla panchina, mentre Edin Dzeko metterà nero su bianco il suo accordo con il club. Ma non sarà solo il momento degli annunci: il countdown è cominciato anche per Moise Kean, la cui clausola da 52 milioni scadrà tra pochi giorni, alla vigilia del ritiro estivo.

Nonostante la portata degli appuntamenti, nei prossimi sette giorni non sono attese novità significative sul fronte degli arrivi in attacco. Il nome in cima alla lista resta Sebastiano Esposito: la trattativa con l’Inter è in corso, ma c’è ancora distanza sulla parte fissa dell’accordo. I nerazzurri chiedono 8 milioni più bonus, mentre la Fiorentina ne offre 6. L’intesa non appare in dubbio, ma servirà tempo anche per sistemare alcune uscite nel reparto offensivo.

In parallelo, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per il primo affondo su Adrian Bernabé. Finora i viola si sono limitati a contatti esplorativi con l’entourage del giocatore, che ha già dato il via libera al trasferimento. Il passo successivo sarà l’offerta ufficiale al Parma, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni, cifra vicina alle richieste del club emiliano.

La Fiorentina è inoltre alla ricerca di una mezzala – forse due, se dovesse partire Mandragora – e resta sul tavolo anche la questione Dodo: a meno di proposte superiori ai 25 milioni, il terzino brasiliano è destinato a rimanere, con o senza rinnovo. Lo scrive La Nazione.