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Notizie Bernabe Fiorentina

L'ex obiettivo Viola Bernabé sui social: "Orgoglioso di giocare per il Parma, ci siamo meritati la vittoria"

28 dicembre 2025 15:53

Fattori: “Sohm non è più forte di Adli e Cataldi. Era meglio Bernabè, Pioli ci lavorerà”

04 agosto 2025 18:13

Corriere dello Sport: "Sohm in pole. Frendrup costa. Stop per Asllani. Spunta l'idea Lovric"

19 luglio 2025 09:16

Bucchioni: "Pioli ha fatto benissimo a rispondere ad Allegri, l'obiettivo di partenza deve essere alto"

18 luglio 2025 14:13

Corriere dello Sport: “La Fiorentina non ha mollato Bernabé nonostante il dietrofront del giocatore”

16 luglio 2025 09:13

Sportmediaset riporta: "La Fiorentina vuole offrire 10 milioni per Sohm, ma l'operazione resta molto complicata"

15 luglio 2025 14:34

Corriere dello Sport rivela: “Pioli vuole Bernabé ma il Parma fa muro, non ha intenzione di aprire trattative”

15 luglio 2025 08:28

Bocci su Kean: "L'Arabia non mi ha mai preoccupato, ma l'interesse dei top club potrebbe creare dei problemi"

14 luglio 2025 15:19

Corriere dello Sport svela: “A breve la Fiorentina farà un nuovo tentativo per Bernabé. Il nodo i 20 milioni richiesti”

14 luglio 2025 08:23

Da Parma scrivono: "Sohm piace alla Fiorentina, ma l'offerta formulata è ritenuta bassa dagli emiliani"

13 luglio 2025 13:57

Corriere dello Sport: “Bernabé vuole restare al Parma, ma la Fiorentina ci riproverà. Costa 20 milioni”

13 luglio 2025 10:05

Gazzetta: “La Fiorentina farà un nuovo tentativo per Bernabé. Continuano i sondaggi per Sohm”

13 luglio 2025 09:37

Nazione rivela: "La prossima settimana Pradè farà un nuovo tentativo per Bernabé. Piacciono Asllani e Frendrup"

13 luglio 2025 09:19

Corriere dello Sport: "Asllani costa troppo, l'Inter chiede 20 milioni. Ritorno di fiamma per Bernabé?"

12 luglio 2025 09:13

Gazzetta dello Sport: "Sfumato Bernabé ora la Fiorentina si concentra su Larsson e Nicolussi Caviglia"

11 luglio 2025 11:53

Corriere dello Sport svela: "La Fiorentina farà un nuovo tentativo per Bernabé"

11 luglio 2025 08:00

Cecchi: "Kean non spinge per andarsene e ogni giorno che passa diventa sempre più vicino alla Fiorentina"

10 luglio 2025 15:17

Nazione: "Sfuma Bernabé, voleva una maglia da titolare. No della Fiorentina"

10 luglio 2025 08:55

Corriere Fiorentino: “Brusca frenata per Bernabé, troppi 25 milioni. Voleva garanzie sul posto da titolare nella Fiorentina"

10 luglio 2025 08:46

Corriere dello Sport svela: “Bernabé prima aveva aperto alla Fiorentina, poi ha scelto di restare a Parma”

10 luglio 2025 08:41

Viviano: "Fossi in Kean ci penserei due volte prima di andare allo United. Bernabé? Serve più un Veron"

09 luglio 2025 19:08

Di Marzio: “Si lavora per il rinnovo di Mandragora, Bernabé si allontana e Dodo è propenso a restare”

09 luglio 2025 18:07

TMW: "La Fiorentina al lavoro per un centrocampista top, intriga Larsson dell'Eintracht Francoforte"

09 luglio 2025 11:04

Corriere dello Sport: “Troppi 20 milioni, serve uno sconto per Bernabé che ha già aperto alla Fiorentina”

09 luglio 2025 10:05

Iachini: "Pioli diventato un grande allenatore. Proverà a convincere Kean e saprà esaltare Gudmundsson"

08 luglio 2025 21:43

Nazione: “La Fiorentina offre 10 milioni+Nzola per Bernabé ma il Parma chiede Beltran”

08 luglio 2025 08:46

Corriere dello Sport insiste: “Bernabé vuole la Fiorentina ma il Parma non intende svenderlo” 

08 luglio 2025 08:45

Valcareggi: "Pioli viene perché ama Firenze, il progetto della Fiorentina non è così intrigante per un allenatore"

07 luglio 2025 14:45

Corriere dello Sport: "La Fiorentina proverà a prendere Bernabé prima dell'inizio del ritiro"

07 luglio 2025 07:47

Gazzetta: "Pioli arriverà a Firenze venerdì, Comuzzo sarà rilanciato. Martinelli sarà il vice De Gea"

06 luglio 2025 11:56

Nazione: "La Fiorentina offre 6 milioni per Esposito, l'Inter ne chiede 8. Prima i viola devono sfoltire"

06 luglio 2025 11:48

Corriere dello Sport: “Bernabé apre alla Fiorentina. Trattativa difficile, va convinto il Parma”

06 luglio 2025 08:22

Di Chiara: "La Fiorentina deve fare qualcosa nei ruoli chiave. A centrocampo prenderei Bernabè"

04 luglio 2025 17:49

Corriere dello Sport: "Bernabé dice sì alla Fiorentina. Il Parma però spara alto e chiede 25 milioni"

04 luglio 2025 11:24

Viviano: "Bernabé è una mezzala, alla Fiorentina serve un regista che sviluppi il gioco e lui non lo è"

03 luglio 2025 14:19

Corriere dello Sport: "Bernabé ha aperto alla Fiorentina. Il Parma va convinto, chiede circa 25 milioni"

03 luglio 2025 08:48

Gazzetta: “Il Parma chiede minimo 20 milioni per Bernabé. Frendrup? Il Parma vuole 20 milioni”

03 luglio 2025 08:45

Da Parma: muro per Bernabé, più facile la via che porta a Sohm. Servono 10-15 milioni di euro

02 luglio 2025 14:45

Iachini: "Bernabè davanti alla difesa una mia invenzione. Difficile tenere Kean davanti a certe cifre

02 luglio 2025 14:06

Nazione: "La Fiorentina vuole due centrocampisti: Bernabé e Sohm nel mirino"

02 luglio 2025 08:51

Corriere dello Sport: “Bernabé-Fiorentina un primo contatto c’è già stato. Servono 20 milioni più bonus”

02 luglio 2025 08:19

Di Gennaro: “Kean? Alla Premier è difficile dire di no. Bernabè con Fagioli sarebbe un duo con qualità”

01 luglio 2025 12:34

Corriere dello Sport: "La Fiorentina insiste per Bernabé, il Parma chiede minimo 20 milioni. Sohm sullo sfondo"

01 luglio 2025 09:35

Nazione: "Bernabé resta il sogno, la Fiorentina ci riproverà. Prima offerta rifiutata"

01 luglio 2025 09:20

Viviano tuona: "Con Fazzini, Fagioli e Bernabé manca solo Biancaneve, basta principini"

30 giugno 2025 23:45

Da Parma: la Fiorentina ha offerto 25 milioni per Bernabé. No dei Ducali, non è in vendita

30 giugno 2025 15:00

Corriere dello Sport: “Bernabè costa 20 milioni, il Parma può vacillare solo con una maxi offerta della Fiorentina”

30 giugno 2025 08:28

Repubblica: "Fiorentina su Bernabè ma il Parma chiede 25 milioni e non ha urgenza di vendere"

29 giugno 2025 09:44

La Gazzetta: "Fiorentina occhi a centrocampo: Bernabè costa, Rios il sogno. Frendrup obbiettivo vero"

28 giugno 2025 09:53

Nazione: “La Fiorentina non ha fretta, vuole regalare Bernabè a Pioli. Servono 20 milioni”

28 giugno 2025 08:58

Nazione: “Bernabè il prescelto, trattativa difficile il Parma chiede 20 milioni. Ma la Fiorentina non ha fretta”

27 giugno 2025 08:25

Razzini: "Il Parma vuole tenere tutti i big in rosa, la trattativa per Bernabè alla Fiorentina è complicata"

26 giugno 2025 23:02

Budel: "Bernabè è pronto per la Fiorentina, a centrocampo gioca ovunque. Sarebbe un gran colpo"

26 giugno 2025 22:43

Di Marzio scrive: "Alla Fiorentina piace molto Bernabé del Parma, club al lavoro sul mercato in entrata"

26 giugno 2025 19:59

Polverosi: "Kean può decidere di andare in Arabia solo per l'IBAN, sennò la Premier è una minaccia"

26 giugno 2025 14:15

Corriere dello Sport: “La Fiorentina vuole Bernabè, piace molto a Pioli. Il Parma chiede 20 milioni”

26 giugno 2025 08:35

Occhi in casa Parma: piace molto Bernabé come centrocampista offensivo per il futuro come sostituto di Bonaventura

16 aprile 2024 13:56

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