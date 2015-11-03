Notizie Bernabe Fiorentina

L'ex obiettivo Viola Bernabé sui social: "Orgoglioso di giocare per il Parma, ci siamo meritati la vittoria"
28 dicembre 2025 15:53
Fattori: “Sohm non è più forte di Adli e Cataldi. Era meglio Bernabè, Pioli ci lavorerà”
04 agosto 2025 18:13
Corriere dello Sport: "Sohm in pole. Frendrup costa. Stop per Asllani. Spunta l'idea Lovric"
19 luglio 2025 09:16
Bucchioni: "Pioli ha fatto benissimo a rispondere ad Allegri, l'obiettivo di partenza deve essere alto"
18 luglio 2025 14:13
Corriere dello Sport: “La Fiorentina non ha mollato Bernabé nonostante il dietrofront del giocatore”
16 luglio 2025 09:13
Sportmediaset riporta: "La Fiorentina vuole offrire 10 milioni per Sohm, ma l'operazione resta molto complicata"
15 luglio 2025 14:34
Corriere dello Sport rivela: “Pioli vuole Bernabé ma il Parma fa muro, non ha intenzione di aprire trattative”
15 luglio 2025 08:28
Bocci su Kean: "L'Arabia non mi ha mai preoccupato, ma l'interesse dei top club potrebbe creare dei problemi"
14 luglio 2025 15:19
Corriere dello Sport svela: “A breve la Fiorentina farà un nuovo tentativo per Bernabé. Il nodo i 20 milioni richiesti”
14 luglio 2025 08:23
Da Parma scrivono: "Sohm piace alla Fiorentina, ma l'offerta formulata è ritenuta bassa dagli emiliani"
13 luglio 2025 13:57
Corriere dello Sport: “Bernabé vuole restare al Parma, ma la Fiorentina ci riproverà. Costa 20 milioni”
13 luglio 2025 10:05
Gazzetta: “La Fiorentina farà un nuovo tentativo per Bernabé. Continuano i sondaggi per Sohm”
13 luglio 2025 09:37
Nazione rivela: "La prossima settimana Pradè farà un nuovo tentativo per Bernabé. Piacciono Asllani e Frendrup"
13 luglio 2025 09:19
Corriere dello Sport: "Asllani costa troppo, l'Inter chiede 20 milioni. Ritorno di fiamma per Bernabé?"
12 luglio 2025 09:13
Gazzetta dello Sport: "Sfumato Bernabé ora la Fiorentina si concentra su Larsson e Nicolussi Caviglia"
11 luglio 2025 11:53
Corriere dello Sport svela: "La Fiorentina farà un nuovo tentativo per Bernabé"
11 luglio 2025 08:00
Cecchi: "Kean non spinge per andarsene e ogni giorno che passa diventa sempre più vicino alla Fiorentina"
10 luglio 2025 15:17
Nazione: "Sfuma Bernabé, voleva una maglia da titolare. No della Fiorentina"
10 luglio 2025 08:55
Corriere Fiorentino: “Brusca frenata per Bernabé, troppi 25 milioni. Voleva garanzie sul posto da titolare nella Fiorentina"
10 luglio 2025 08:46
Corriere dello Sport svela: “Bernabé prima aveva aperto alla Fiorentina, poi ha scelto di restare a Parma”
10 luglio 2025 08:41
Viviano: "Fossi in Kean ci penserei due volte prima di andare allo United. Bernabé? Serve più un Veron"
09 luglio 2025 19:08
Di Marzio: “Si lavora per il rinnovo di Mandragora, Bernabé si allontana e Dodo è propenso a restare”
09 luglio 2025 18:07
TMW: "La Fiorentina al lavoro per un centrocampista top, intriga Larsson dell'Eintracht Francoforte"
09 luglio 2025 11:04
Corriere dello Sport: “Troppi 20 milioni, serve uno sconto per Bernabé che ha già aperto alla Fiorentina”
09 luglio 2025 10:05
Iachini: "Pioli diventato un grande allenatore. Proverà a convincere Kean e saprà esaltare Gudmundsson"
08 luglio 2025 21:43
Nazione: “La Fiorentina offre 10 milioni+Nzola per Bernabé ma il Parma chiede Beltran”
08 luglio 2025 08:46
Corriere dello Sport insiste: “Bernabé vuole la Fiorentina ma il Parma non intende svenderlo”
08 luglio 2025 08:45
Valcareggi: "Pioli viene perché ama Firenze, il progetto della Fiorentina non è così intrigante per un allenatore"
07 luglio 2025 14:45
Corriere dello Sport: "La Fiorentina proverà a prendere Bernabé prima dell'inizio del ritiro"
07 luglio 2025 07:47
Gazzetta: "Pioli arriverà a Firenze venerdì, Comuzzo sarà rilanciato. Martinelli sarà il vice De Gea"
06 luglio 2025 11:56
Nazione: "La Fiorentina offre 6 milioni per Esposito, l'Inter ne chiede 8. Prima i viola devono sfoltire"
06 luglio 2025 11:48
Corriere dello Sport: “Bernabé apre alla Fiorentina. Trattativa difficile, va convinto il Parma”
06 luglio 2025 08:22
Di Chiara: "La Fiorentina deve fare qualcosa nei ruoli chiave. A centrocampo prenderei Bernabè"
04 luglio 2025 17:49
Corriere dello Sport: "Bernabé dice sì alla Fiorentina. Il Parma però spara alto e chiede 25 milioni"
04 luglio 2025 11:24
Viviano: "Bernabé è una mezzala, alla Fiorentina serve un regista che sviluppi il gioco e lui non lo è"
03 luglio 2025 14:19
Corriere dello Sport: "Bernabé ha aperto alla Fiorentina. Il Parma va convinto, chiede circa 25 milioni"
03 luglio 2025 08:48
Gazzetta: “Il Parma chiede minimo 20 milioni per Bernabé. Frendrup? Il Parma vuole 20 milioni”
03 luglio 2025 08:45
Da Parma: muro per Bernabé, più facile la via che porta a Sohm. Servono 10-15 milioni di euro
02 luglio 2025 14:45
Iachini: "Bernabè davanti alla difesa una mia invenzione. Difficile tenere Kean davanti a certe cifre
02 luglio 2025 14:06
Nazione: "La Fiorentina vuole due centrocampisti: Bernabé e Sohm nel mirino"
02 luglio 2025 08:51
Corriere dello Sport: “Bernabé-Fiorentina un primo contatto c’è già stato. Servono 20 milioni più bonus”
02 luglio 2025 08:19
Di Gennaro: “Kean? Alla Premier è difficile dire di no. Bernabè con Fagioli sarebbe un duo con qualità”
01 luglio 2025 12:34
Corriere dello Sport: "La Fiorentina insiste per Bernabé, il Parma chiede minimo 20 milioni. Sohm sullo sfondo"
01 luglio 2025 09:35
Nazione: "Bernabé resta il sogno, la Fiorentina ci riproverà. Prima offerta rifiutata"
01 luglio 2025 09:20
Viviano tuona: "Con Fazzini, Fagioli e Bernabé manca solo Biancaneve, basta principini"
30 giugno 2025 23:45
Da Parma: la Fiorentina ha offerto 25 milioni per Bernabé. No dei Ducali, non è in vendita
30 giugno 2025 15:00
Corriere dello Sport: “Bernabè costa 20 milioni, il Parma può vacillare solo con una maxi offerta della Fiorentina”
30 giugno 2025 08:28
Repubblica: "Fiorentina su Bernabè ma il Parma chiede 25 milioni e non ha urgenza di vendere"
29 giugno 2025 09:44
La Gazzetta: "Fiorentina occhi a centrocampo: Bernabè costa, Rios il sogno. Frendrup obbiettivo vero"
28 giugno 2025 09:53
Nazione: “La Fiorentina non ha fretta, vuole regalare Bernabè a Pioli. Servono 20 milioni”
28 giugno 2025 08:58
Nazione: “Bernabè il prescelto, trattativa difficile il Parma chiede 20 milioni. Ma la Fiorentina non ha fretta”
27 giugno 2025 08:25
Razzini: "Il Parma vuole tenere tutti i big in rosa, la trattativa per Bernabè alla Fiorentina è complicata"
26 giugno 2025 23:02
Budel: "Bernabè è pronto per la Fiorentina, a centrocampo gioca ovunque. Sarebbe un gran colpo"
26 giugno 2025 22:43
Di Marzio scrive: "Alla Fiorentina piace molto Bernabé del Parma, club al lavoro sul mercato in entrata"
26 giugno 2025 19:59
Polverosi: "Kean può decidere di andare in Arabia solo per l'IBAN, sennò la Premier è una minaccia"
26 giugno 2025 14:15
Corriere dello Sport: “La Fiorentina vuole Bernabè, piace molto a Pioli. Il Parma chiede 20 milioni”
26 giugno 2025 08:35
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