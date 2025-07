Corriere dello Sport: “Troppi 20 milioni, serve uno sconto per Bernabé che ha già aperto alla Fiorentina”

Con l’inizio del ritiro fissato per lunedì 14, la Fiorentina punta ad accelerare due trattative prioritarie: Adrian Bernabé e Sebastiano Esposito. Entrambi i giocatori rappresentano rinforzi mirati per centrocampo e attacco, ritenuti fondamentali nel progetto tecnico guidato da Stefano Pioli. L’obiettivo è chiaro: innalzare la qualità della rosa con profili giovani e già pronti, senza stravolgere la strategia salvo l’arrivo di fattori esterni che possano cambiare le dinamiche di mercato.

Adrian Bernabé è in cima alla lista dei desideri del club viola. Il centrocampista del Parma incarna perfettamente l’idea della nuova Fiorentina: un mix di tecnica, creatività e capacità di costruzione del gioco. Il suo stile si integrerebbe bene con profili già in rosa come Fagioli e Fazzini. Tuttavia, il prezzo fissato dal Parma — venti milioni di euro – rappresenta un ostacolo significativo. Sebbene il club emiliano non sia intenzionato a cederlo facilmente, la Fiorentina spera in una trattativa che possa partire da quella cifra e chiudersi al ribasso.

Un elemento positivo per i viola è l’apertura di Bernabé al trasferimento a Firenze, considerato un passaggio chiave per dare concretezza alla trattativa. La Fiorentina, consapevole dei margini di manovra ancora esistenti, attende che il mercato si definisca meglio per affondare il colpo, mantenendo il contatto con l’entourage del giocatore e monitorando anche alternative come Bennacer e Asllani, pur se seguiti da altre squadre. Lo riporta il Corriere dello Sport.