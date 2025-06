Nazione: “La Fiorentina non ha fretta, vuole regalare Bernabè a Pioli. Servono 20 milioni”

Oltre a quella dell’attaccante, in casa Fiorentina tiene banco la questione regista. Sono tre i nomi che il club viola sta tenendo d’occhio ma si parla di operazioni tutte in salita. Lo è quella per Adrian Bernabè, per il quale servono 20 milioni. Il Parma ha bisogno di metabolizzare l’idea di una sua cessione, la Fiorentina non ha fretta nel voler regalare a Pioli il giovane spagnolo, in cima alla lista dei suoi desideri.

Dietro di lui c’è un carissimo Nicolò Rovella, che la Lazio potrebbe essere costretta a cedere ma per cui c’è la concorrenza dell’Inter. Infine c’è sempre da tenere in considerazione Richard Rios del Palmeiras. La Fiorentina un anno fa non lo prese, ma continua a seguire il colombiano classe 2000. Lo scrive La Nazione.