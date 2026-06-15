"Fiorentina, spunta Bernabé per il centrocampo: il talento del Parma nel mirino dei viola"

Secondo Sportitalia Paratici segue da vicino il regista spagnolo. Sul talento gialloblu ci sarebbe anche il Torino

La Fiorentina continua a monitorare il mercato alla ricerca dei profili giusti per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia attraverso il proprio profilo X, il club viola avrebbe messo nel mirino Adrian Bernabé, centrocampista del Parma reduce da una stagione positiva con la maglia gialloblù. Sul giocatore, tuttavia, non ci sarebbe soltanto la Fiorentina: anche il Torino starebbe seguendo con attenzione l'evolversi della situazione.

Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, il mancino ha poi completato il proprio percorso formativo in Inghilterra con il Manchester City, dove ha avuto l'opportunità di lavorare in un contesto di altissimo livello prima del trasferimento in Italia.

Con il Parma ha trovato continuità e maturità, diventando un elemento fondamentale nella costruzione del gioco. Dotato di grande qualità nel palleggio, visione di gioco e capacità di gestire i ritmi della squadra, Bernabé può agire sia da regista davanti alla difesa che da mezzala in un centrocampo a tre. Le sue caratteristiche tecniche e la sua intelligenza tattica lo rendono un profilo particolarmente interessante per una squadra che punta a mantenere il possesso del pallone e a costruire l'azione partendo dal basso.

Per la Fiorentina si tratterebbe di un investimento importante: servirebbero almeno 15 milioni per un giocatore con margini di crescita ancora importanti ma già in possesso dell'esperienza necessaria per incidere da subito. Al momento non risultano trattative avanzate, ma l'interesse viola rappresenta un segnale concreto dell'attenzione riservata ai talenti più interessanti.