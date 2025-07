Iachini: “Bernabè davanti alla difesa una mia invenzione. Difficile tenere Kean davanti a certe cifre

L’ex tecnico della Fiorentina Beppe Iachini è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata per Radio Firenze Viola nella quale ha trattato tanti temi di attualità: dal mercato, passando per l’arrivo di Pioli, e parlando anche del suo legame con Firenze. Ecco le sue dichiarazioni: “Pioli è un’ottima scelta, ha dimostrato il suo valore nel tempo e adesso è migliorato molto rispetto alla prima esperienza a Firenze. Io come lui sono molto legato alla Fiorentina e Firenze, perchè ci ho giocato e allenato. Ti lascia dentro tante cose.”

Sulla Fiorentina che verrà: “Sta venendo fuori un bel mix tra giovani e esperti, servirà fare un bel mix, ma è un’ottima mossa. Dzeko è un grandissimo professionista, sarà sicuramente utile.”

Viti e Fazzini: “Viti non c’era quando io allenavo l’Empoli. Fazzini è un ottimo giocatore e ad Empoli ha dimostrato il suo valore. Alla Fiorentina dovrà fare uno step in più a livello di personalità.”

Su Bernabè, allenato da Iachini appena arrivato in Italia: “Bernabè ha iniziato con me al Parma, e gli ho fatto fare lo stesso percorso di Bennaccer all’Empoli: Da giocatore più offensivo è passato a mediano davanti la difesa, ed è stata la sua fortuna. Bernabè credo possa giocare davanti la difesa, quando lo usai io fece molto bene in quella posizione. Lui è un jolly: può giocare in tutti i ruoli della metà campo, ha un ottimo piede, capacità balistiche e grande visione di gioco, oggi è cresciuto ed è diventato un giocatore importante, e alla Fiorentina sarebbe molto amato. Potrebbe essere impiegato anche in un 3-5-2 con Mandragora e Fagioli, poi dipende dal calcio che vuoi fare, ma credo che Pioli voglia proporre palleggio e possesso.”

Sulla situazione Kean: “Ad ora la Fiorentina può far poco secondo me. Io credo che la società voglia tenerlo, ma davanti a certe cifre è difficile. Dipenderà tutto dalla volontà del ragazzo: quest’anno ha attirato tutto il mondo su di lui.”

Piccoli come possibile alternativa: “Secondo me è forte, poi è molto giovane. Non dimentichiamoci che se parte Kean ad oggi il titolare è Dzeko, che farà molto bene sicuramente. Alla Fiorentina serviranno una ventina di titolari per affrontere tre competizioni ed essere dinamica.”

Su Gudmundsson: “Ha avuto problemi fisici, per questo non ha performato dopo Genova. Se starà bene potrà far ottime cose. Capitano annate che vanno male e in cui si sembra la brutta copia della versione precedente.”

Esposito come quarto attaccante: “Ne deve rispondere Pioli, serviranno le sue indicazioni. Se si cerca uno come lui vuol dire che si andrà verso un attacco con più punte. Esposito è comunque un ragazzo forte e dalle ottime prospettive.”

Iachini chiude parlando del suo futuro: “Ho avuto delle trattative, ma non si sono concretizzate. Sto aspettando un progetto buono per far bene il mio lavoro.”