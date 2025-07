Pradè e Goretti hanno come obiettivo quello di dare a Stefano Pioli almeno altri due rinforzi entro la fine del ritiro al Viola Park che si concluderà il 27 luglio. Il focus del mercato della Fiorentina si concentra sul centrocampo. Il regista voluto da Pioli è Adrian Bernabé, ma il Parma fino a questo momento non è intenzionata ad aprire a trattative. Per non parlare del costo, 20 milioni (stesso costo di Asllani), che risulta troppo alto per il club viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.