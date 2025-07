Viviano: “Bernabé è una mezzala, alla Fiorentina serve un regista che sviluppi il gioco e lui non lo è”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere viola Emiliano Viviano per parlare di vari temi legati alla Fiorentina: “Per l’idea di Pioli manca del muscolo a centrocampo perché anche a Milano aveva gente di fisico capace di farsi sentire in mezzo. Lo dico perché vedo che giocatori predilige per la sua idea, non è un gusto mio perché fosse per me metterei tutti Fagioli capaci di palleggiare.”

Sul calcio di Palladino e Pioli: “Ho visto un calcio speculativo e attendista, non assomiglia per niente all’idea di Gasperini che ha preso come modello. Lo abbiamo visto all’inizio, poi magari ha avvisato troppa pressione e si è messo dietro. Pioli gioca aggressivo, per quello dico che mancano muscoli perché devi essere bravo a coprire tanto campo con ottime gambe.”

Su Bernabé: “Per me è una mezzala, non lo vedo da regista e sarebbe quello che serve a noi. Non è un giocatore da mettere davanti alla difesa per catalizzare il gioco, sarebbe un doppione perché è l’ennesima mezzala di qualità che hai già in rosa.”

Su Martinelli: “Deve giocare e fare il titolare in giro per conoscere il calcio vero e prendersi delle responsabilità. L’ho visto ed è molto bravo, ma deve comprendere che cos’è il calcio piuttosto che restare a Firenze da riserva.”