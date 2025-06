La Gazzetta dello Sport parla della situazione centrocampo della Fiorentina, sottolineando come la squadra di Commisso sia alla ricerca di un rinforzo sulla linea mediana. Il nome più gettonato sarebbe Adrian Bernabè del Parma, per il quale servono 25 milioni. Piace Asslani dell’Inter, ma c’è rinnovato interesse per un vecchio obbiettivo, ovvero Richard Rios del Palmeiras, che costa 30 milioni. La stessa cifra la chiede il Genoa per Morten Frendrup, pallino fisso di Pradè.