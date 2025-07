Corriere dello Sport: “Bernabé dice sì alla Fiorentina. Il Parma però spara alto e chiede 25 milioni”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la priorità della Fiorentina in vista dell’inizio del ritiro sarà l’acquisto di un regista. Pradè e Goretti sono già al lavoro per portare a termine l’operazione, e il nome più caldo resta quello di Adrian Bernabé. Il centrocampista ha già dato il proprio ok al trasferimento in viola, ma ora resta da trovare l’accordo con il Parma.

Il club emiliano, dopo aver ceduto Bonny all’Inter, non è del tutto convinto di privarsi anche del classe 2001. Tuttavia ha stabilito il prezzo per lasciarlo partire: 25 milioni di euro. Un segnale chiaro, che definisce i contorni della trattativa. I viola, che avevano preso informazioni anche su Simon Sohm sempre dal Parma, hanno fatto di Bernabé il principale obiettivo per il centrocampo e sperano di chiudere l’affare entro metà luglio. L’operazione non sarà semplice, ma c’è la volontà di insistere.