Gazzetta dello Sport: “Sfumato Bernabé ora la Fiorentina si concentra su Larsson e Nicolussi Caviglia”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Dopo aver registrato il definitivo sfumare della pista che portava ad Adrian Bernabé – destinato a rimanere a Parma dove è titolare fisso – il club viola ha spostato le proprie attenzioni su Hugo Larsson, giovane talento svedese classe 2004 in forza all’Eintracht Francoforte.

Larsson è un centrocampista moderno, dotato di buona tecnica, tiro da fuori e capacità di inserimento. Inoltre, vanta già esperienza internazionale, avendo disputato l’Europa League con il club tedesco. Il prezzo del suo cartellino si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra simile a quella richiesta per Bernabé.

Ma non è l’unico nome seguito dalla dirigenza gigliata. In Italia, la Fiorentina sta monitorando anche la situazione di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista reduce dall’ultima stagione al Venezia. Il classe ’00 originario di Aosta ha come obiettivo primario quello di restare in Serie A, e la Fiorentina potrebbe offrirgli questa opportunità. La richiesta dei lagunari si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro.