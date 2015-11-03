Notizie Larsson Fiorentina

De Santis: "Larsson costa almeno 30 milioni. Kessié difficile, O'Riley aggiungerebbe gol e tecnica"
24 luglio 2025 18:50
Corriere dello Sport: “Larsson ha interdizione e costruzione, piace a Pioli. Ma costa 25 milioni”
17 luglio 2025 08:37
Corriere dello Sport: “Larsson piace a Pradè-Goretti. Ma l’Eintracht spara, chiede 30 milioni per parlarne”
16 luglio 2025 09:14
Gazzetta dello Sport: "Sfumato Bernabé ora la Fiorentina si concentra su Larsson e Nicolussi Caviglia"
11 luglio 2025 11:53
Corriere Fiorentino: “Fiorentina su Larsson, ma servirà pazienza per capire se affondare il colpo”
10 luglio 2025 08:44
TMW: "La Fiorentina al lavoro per un centrocampista top, intriga Larsson dell'Eintracht Francoforte"
09 luglio 2025 11:04
Nazione: “La Fiorentina piomba su Larsson ma l’Entraicht spara, chiede oltre 40 milioni”
05 luglio 2025 08:35
TMW rivela: "La Fiorentina segue Hugo Larsson, centrocampista classe 2004 dell'Eintracht Francoforte"
03 luglio 2025 20:27
Dalla Svezia, Fiorentina su Larsson. Non rinnoverà con lo Spartak: operazione da 10 milioni
28 ottobre 2021 19:18
Tuttosport: per la fascia torna di moda un vecchio obiettivo: Larsson. Il prezzo...
24 luglio 2018 14:10
Dalla Spagna: Larsson si allontana dalla Fiorentina, c'è l'accordo con il Celta Vigo
31 luglio 2017 12:31
Sfuma Larsson, per Marca è fatta per il suo passaggio al Celta Vigo
29 luglio 2017 17:25
Larsson non sarà viola, la Fiorentina ha rinunciato al suo acquisto. Eysseric costa 4 milioni
28 luglio 2017 09:40
Pedullà: "Larsson non andrà alla Fiorentina, Eysseric nei prossimi giorni atteso a Firenze!
27 luglio 2017 23:49
Dalla Svezia, la Fiorentina vicina a chiudere per Sam Larsson, esterno d'attacco classe 93, è lui il dopo Bernardeschi?
25 luglio 2017 15:51
Larsson rompe con l'Heerenveen e vede viola, ma occhio al Porto...
25 luglio 2017 13:47
Dalla Svezia sono sicuri: Larsson vuole la Fiorentina e il suo agente è già in Italia per chiudere la trattativa
25 luglio 2017 13:15
Corriere, Eysseric cosa fatta, Politano rallenta. Per Larsson si deve aspettare Badelj..
08 luglio 2017 12:39
Larsson esce allo scoperto: "Voglio andare via, la mia ambizione è quella di giocare in un grande club"
06 luglio 2017 18:23
Da Rigoni a Politano passando per Larsson, tutte le idee della Fiorentina per coprire le fasce...
02 luglio 2017 11:14
Hamstra (ds Heerenveen): "Pronti a cedere Larsson". La Fiorentina resta alla finestra
30 giugno 2017 12:28
Mercato: spunta un nome nuovo per l'esterno, interessa Larsson dell'Herenveen
15 giugno 2017 17:21
Larsson in viola, via libera dal Sunderland se prende Sissoko
04 gennaio 2017 18:19
Corvino chiama Larsson: sì del giocatore, ma il Sunderland...
01 gennaio 2017 14:33
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