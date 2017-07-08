Corriere, Eysseric cosa fatta, Politano rallenta. Per Larsson si deve aspettare Badelj..

È ormai agli sgoccioli la trattativa con il Nizza per il trequartista Eysseric che la Fiorentina conta di mettere a disposizione di Pioli entro la fine del ritiro

È ormai agli sgoccioli la trattativa con il Nizza per il trequartista Eysseric che la Fiorentina conta di mettere a disposizione di Pioli entro la fine del ritiro (ai francesi piace Tatarusanu), mentre sul fronte Politano la valutazione da quasi 15 milioni effettuata dal Sassuolo ha rallentatole operazioni. Diverso il discorso sul centrocampista dell’Heerenveen Sam Larsson, visto che prima dovrà essere chiarita la posizione dello stesso Badelj. Con il rientro, nella giornata di ieri, di Vecino i viola dovranno prima liberare il mediano croato (su di lui l’interesse del Milan) per poi affondare sulla pista del ventiquattrenne svedese. A scriverlo è il Corriere Fiorentino