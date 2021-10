Dalla Svezia, Fiorentina su Larsson. Non rinnoverà con lo Spartak: operazione da 10 milioni

La Fiorentina continua a muoversi per portare una punta alla corte di Vincenzo Italiano. Secondo quanto scritto dal sito svedese Aftonbladet, la società gigliata stia seguendo Jordan Larsson, figlio del più famoso Henrik. Il 24enne svedese in forza allo Spartak Mosca, ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023. Per questo motivo il club russo è disposto ad ascoltare offerte prima della risoluzione naturale del contratto. Costo dell’operazione? L’attaccante potrebbe partire per una cifra inferiore ai 10 milioni di Euro. Su di lui, oltre ai Viola, ci sono anche Napoli e Milan.

