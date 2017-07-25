Larsson rompe con l'Heerenveen e vede viola, ma occhio al Porto...

L'esterno svedese si è rifiutato di posare per la foto di squadra e la rottura adesso pare insanabile

Sam Larsson continua a essere uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina per sostituire Federico Bernardeschi. Il giocatore svedese la scorsa settimana ha rifiutato di posare per la foto di squadra e la rottura ormai pare insanabile. Sul giocatore, oltre al Celta Vigo e ai viola, c'è anche il Porto, che potrebbe puntare su di lui in caso di partenza di Brahimi.

Fonte: Voetbalzone.nl