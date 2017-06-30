Hamstra (ds Heerenveen): "Pronti a cedere Larsson". La Fiorentina resta alla finestra
L'esterno classe '93 è stato più volte accostato alla Fiorentina che ora potrebbe di nuovo farsi sotto
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 12:28
Gerry Hamstra, direttore sportivo dell'Heerenveen, ha speso alcune parole sul futuro di Sam Larsson, esterno più volte accostato anche alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni al Leeuwarden Courant: "Siamo un club che vive di cessioni, questo è chiaro, ma nessuno deve pensare di poter fare la spesa nella nostra rosa".
Prosegue sempre sulla situazione di Larsson: "L'anno scorso abbiamo trattenuto Larsson e siamo stati chiari con lui, la sua presenza era necessaria per il club e per i nostri tifosi. Adesso la situazione è diversa e se dovesse arrivare un'offerta interessante saremo pronti a trattare il suo addio".