Hamstra (ds Heerenveen): "Pronti a cedere Larsson". La Fiorentina resta alla finestra

L'esterno classe '93 è stato più volte accostato alla Fiorentina che ora potrebbe di nuovo farsi sotto

Gerry Hamstra, direttore sportivo dell'Heerenveen, ha speso alcune parole sul futuro di Sam Larsson, esterno più volte accostato anche alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni al Leeuwarden Courant: "Siamo un club che vive di cessioni, questo è chiaro, ma nessuno deve pensare di poter fare la spesa nella nostra rosa".

Prosegue sempre sulla situazione di Larsson: "L'anno scorso abbiamo trattenuto Larsson e siamo stati chiari con lui, la sua presenza era necessaria per il club e per i nostri tifosi. Adesso la situazione è diversa e se dovesse arrivare un'offerta interessante saremo pronti a trattare il suo addio".