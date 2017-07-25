Dalla Svezia sono sicuri: Larsson vuole la Fiorentina e il suo agente è già in Italia per chiudere la trattativa

L'esterno svedese avrebbe declinato l'offerta del Celta Vigo, può arrivare a Firenze per una cifra che si aggira attorno agli 8 milioni

Thomas Wilbacher, giornalista svedese nonché uno dei fondatori del Viola Club Scandinavia, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "Sam Larsson gioca nella nazionale maggiore adesso ed è sicuramente un ottimo prospetto".

Prosegue sull'interessamento della Fiorentina: "Io conosco molto bene il fratello e questa mattina mi ha detto che l’agente è in Italia per chiudere con la Fiorentina. C’è pero anche il Celta Vigo che è molto interessato al giocatore. La trattativa con il club spagnolo è stata stoppata perchè il giocatore vorrebbe la Fiorentina".

E sulle caratteristiche del giocatore: "È un esterno d’attacco che sa saltare l’uomo ed ha un buon tiro. All’inizio potrà avere dei problemi ma se riuscirà ad adattarsi al calcio italian, diventerà un giocatore fondamentale per la squadra viola".

E conclude sul prezzo: "Con 7-8 milioni di euro si può chiudere la trattativa".